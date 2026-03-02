Ofensiva militar contra Irán
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
En claves
Especiales
LP Datos
Series
Fotogalerías
Honduras
San Pedro Sula
Deportes
Espectáculos
Sucesos
LP Verifica
Elecciones Honduras 2025
Videos
Mundo
The New York Times
Mente sana
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
Sociales
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Boletines
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Autos
Emprendedores
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Buen Provecho
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Fotogalerías
Deportes
Espectáculos
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Honduras
Luis Redondo y Carlos Zelaya figuran como testigos en caso Sedesol
El juez admitió 76 medios de prueba en el proceso judicial del caso "Chequesol". Entre los testigos propuestos figuran Carlos Zelaya y Luis Redondo
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 16:03
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Honduras
Alerta sanitaria: cuatro bebés fallecen por tosferina en Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Fotos revelan cómo lucía JOH tras abandonar la prisión en EE.UU.
Redacción La Prensa
Honduras
Innovación que marca historia en el Mobile World Congress 2026
Redacción La Prensa
Honduras
Cementos del Norte innova y fortalece su portafolio con Bijao Mix
Brand Studio
Honduras
Presentan iniciativa para reducir la cantidad de diputados del Congreso Nacional
Redacción La Prensa
Honduras
Romeo Vásquez se pronuncia sobre videos que lo vinculan con Los Cachiros
Redacción La Prensa
Honduras
Diputados se practican pruebas antidoping en jornada especial
Redacción La Prensa
Honduras
“Me llevaron a Venus”: hondureño relata experiencia con supuestos extraterrestres
Redacción La Prensa
Honduras
Alcalde Carlos Chacón asume presidencia de municipalidades de Atlántida
Redacción La Prensa
Honduras
Expertos alertan sobre nueva amenaza silenciosa en Honduras
Redacción La Prensa
Honduras
Exfuncionarios involucrados en cobros irregulares a comercios en Tegucigalpa
Redacción La Prensa
Honduras
Cada 4 horas, un hondureño pierde la vida en accidentes de tránsito
Redacción La Prensa