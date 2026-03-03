  1. Inicio
Fin del acuerdo: Honduras informa a Cuba sobre brigadas médicas

Ángel Midence, viceministro de Salud, remitió la solicitud de cancelación a la canciller Mireya Agüero, quien realizó el trámite correspondiente ante la Embajada de Cuba

