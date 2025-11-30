Roberto Contreras aclara que no le anularon el voto

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien busca la reelección para un segundo período, aclaró este domingo que su voto no fue anulado, luego de que en medios de comunicación y redes sociales circulara información que aseguraba lo contrario.
A través de un comunicado, Contreras explicó que la supuesta irregularidad se originó cuando, debido a la aglomeración de periodistas alrededor de la Junta Receptora de Votos (JRV), su papeleta no recibió de inmediato el sello de ratificado, como normalmente se hace al entregar el voto.
Sin embargo, recalcó que esto no constituye motivo de anulación.
"Debido a la aglomeración de medios, la papeleta no recibió de inmediato el sello de RATIFICADO, pero sítenía las firmas del presidente y del secretario de la JRV, tal como exige el procedimiento", precisó.
El alcalde detalló que su papeleta sí contenía las firmas del presidente y del secretario de la JRV, un requisito indispensable para validar cualquier voto, según lo establece la normativa electoral.
Asimismo, Contreras citó el instructivo oficial, que en el inciso 04 de la página 47 establece que, si una papeleta no tiene el sello de ratificado, pero sí las firmas del presidente y secretario de la JRV, el sello se coloca durante el escrutinio. En esos casos, el voto sigue siendo válido y se cuenta con normalidad.
El edil subrayó que este procedimiento está claramente establecido para evitar que situaciones como la vivida este domingo generen dudas entre la ciudadanía o se interpreten como irregularidades en el proceso electoral.
Finalmente, Contreras señaló que comparte esta aclaratoria para frenar la desinformación.