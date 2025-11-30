Roberto Contreras aclara que no le anularon el voto

San Pedro Sula, Honduras.

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien busca la reelección para un segundo período, aclaró este domingo que su voto no fue anulado, luego de que en medios de comunicación y redes sociales circulara información que aseguraba lo contrario.

A través de un comunicado, Contreras explicó que la supuesta irregularidad se originó cuando, debido a la aglomeración de periodistas alrededor de la Junta Receptora de Votos (JRV), su papeleta no recibió de inmediato el sello de ratificado, como normalmente se hace al entregar el voto.

Sin embargo, recalcó que esto no constituye motivo de anulación.