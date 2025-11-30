  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?

Salvador Nasralla viajó en helicóptero para acompañar a Roberto Contreras a ejercer el sufragio; sin embargo, cometió un error al momento de votar.

¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
1 de 12

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula en busca de la reelección, votó la tarde de este 30 de noviembre en la capital industrial. Sin embargo, hubo un percance. ¿Qué pasó?

 Fotos: LA PRENSA
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
2 de 12

Desde horas tempranas, el edil sampedrano informó que esperaba la llegada de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, quien lo acompañaría a ejercer el voto.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
3 de 12

Alrededor de las 2:00 de la tarde, Nasralla llegó en helicóptero junto a su esposa, Iroshka Elvir , diputada liberal, procedente de Tegucigalpa hacia el campo de la colonia El Edén, en el sector Satélite de San Pedro Sula. Ahí fueron recibidos con euforia por Roberto Contreras.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
4 de 12

¿Y qué ocurrió al momento de votar? A Contreras le correspondía ejercer el sufragio en la escuela César López Pérez, donde, con evidente emoción, marcó a favor de los candidatos de su partido y emitió su autovoto.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
5 de 12

El alcalde tomó las papeletas electorales, las marcó, las dobló y las introdujo en las urnas. Sin embargo, omitió un paso fundamental del proceso: las papeletas no llevaban el sello de ratificado, requisito indispensable para validar el voto en la Junta Receptora.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
6 de 12

Contreras pasó directamente del escritorio a las urnas y, al percatarse del error, solicitó repetir el procedimiento. Sin embargo, esa acción ya no era permitida por la Junta Receptora de Votos y generó inconformidad entre los presentes.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
7 de 12

Según miembros de la Junta Receptora de Votos, el sufragio del alcalde de San Pedro Sula podría ser declarado nulo, ya que introdujo la papeleta sin colocarle los sellos correspondientes. No obstante, la determinación final sobre la validez del voto solo puede realizarse durante el conteo.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
8 de 12

Antes de que Contreras ingresara al aula donde votaría, varias personas gritaron “¡Libre nunca más!” y lo recibieron con el coro de “¡Pollo, pollo!”.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
9 de 12

En horas de la mañana, Contreras recorrió varios centros de votación en San Pedro Sula para verificar la normalidad del proceso.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
10 de 12

Tras el error con las papeletas, Contreras salió del centro de votación, mientras los presentes lo despedían con muestras de apoyo.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
11 de 12

En horas de la mañana, Contreras recorrió varios centros de votación en San Pedro Sula para verificar que el proceso avanza con normalidad; sin embargo, al llegar al CEB República de Colombia , constató que este aún permanecía cerrado.
¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?
12 de 12

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
Cargar más fotos