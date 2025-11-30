¿Qué sucedió con el voto de Roberto Contreras?

Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula en busca de la reelección, votó la tarde de este 30 de noviembre en la capital industrial. Sin embargo, hubo un percance. ¿Qué pasó?
Desde horas tempranas, el edil sampedrano informó que esperaba la llegada de Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, quien lo acompañaría a ejercer el voto.
Alrededor de las 2:00 de la tarde, Nasralla llegó en helicóptero junto a su esposa, Iroshka Elvir , diputada liberal, procedente de Tegucigalpa hacia el campo de la colonia El Edén, en el sector Satélite de San Pedro Sula. Ahí fueron recibidos con euforia por Roberto Contreras.
¿Y qué ocurrió al momento de votar? A Contreras le correspondía ejercer el sufragio en la escuela César López Pérez, donde, con evidente emoción, marcó a favor de los candidatos de su partido y emitió su autovoto.
El alcalde tomó las papeletas electorales, las marcó, las dobló y las introdujo en las urnas. Sin embargo, omitió un paso fundamental del proceso: las papeletas no llevaban el sello de ratificado, requisito indispensable para validar el voto en la Junta Receptora.
Contreras pasó directamente del escritorio a las urnas y, al percatarse del error, solicitó repetir el procedimiento. Sin embargo, esa acción ya no era permitida por la Junta Receptora de Votos y generó inconformidad entre los presentes.
Según miembros de la Junta Receptora de Votos, el sufragio del alcalde de San Pedro Sula podría ser declarado nulo, ya que introdujo la papeleta sin colocarle los sellos correspondientes. No obstante, la determinación final sobre la validez del voto solo puede realizarse durante el conteo.
Antes de que Contreras ingresara al aula donde votaría, varias personas gritaron “¡Libre nunca más!” y lo recibieron con el coro de “¡Pollo, pollo!”.
En horas de la mañana, Contreras recorrió varios centros de votación en San Pedro Sula para verificar la normalidad del proceso.
Tras el error con las papeletas, Contreras salió del centro de votación, mientras los presentes lo despedían con muestras de apoyo.
En horas de la mañana, Contreras recorrió varios centros de votación en San Pedro Sula para verificar que el proceso avanza con normalidad; sin embargo, al llegar al CEB República de Colombia , constató que este aún permanecía cerrado.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.