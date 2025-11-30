  1. Inicio
Así votaron los candidatos a la presidencia de Honduras

Entre cámaras, simpatizantes y un ambiente cargado de entusiasmo, los candidatos presidenciales acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto en diferentes centros de Tegucigalpa

En el marco de las elecciones generales de este 30 de noviembre, los candidatos presidenciales ya ejercieron su derecho al voto en distintos centros de Tegucigalpa. Así votaron Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Nasry "Tito" Asfura.

 Foto: LA PRENSA
La primera en acudir a las urnas fue Rixi Moncada, aspirante del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien llegó en horas tempranas de la mañana para marcar el inicio del proceso entre los contendientes.

 Foto: LA PRENSA
La candidata presidencial, quien lució un traje blanco, depositó así su voto en la urna.

Foto: LA PRENSA
Moncada ejerció el sufragio en el centro básico Centroamérica, ubicado en la residencial Centroamérica.

 Foto: LA PRENSA
Nasry "Tito" Asfura ejerció el sufragio en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en Tegucigalpa. El candidato hizo una fila de más de dos horas y, entre la algarabía de sus simpatizantes, repetía que "la racha está activada".

 Foto: LA PRENSA
El instante en que Nasry "Tito" Asfura ejerció su derecho al voto quedó capturado ante las cámaras.

 Foto: LA PRENSA
Así fue el momento en que Nasry "Tito" Asfura depositó su voto en la urna, durante la jornada electoral de este domingo.

 Foto: LA PRENSA
Por su parte, el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también emitió su voto. Lo hizo en la escuela República Honduras, en la colonia Alameda, de Tegucigalpa.

 Foto: LA PRENSA
Nasralla ejerció su derecho de manera pública. En la imagen se observa mientras marca la casilla en la que aparece su foto.

 Foto: LA PRENSA
Nasralla ingresando la papeleta en la urna municipal después de haber votado.El candidato presidencial del Partido Liberal realizó el depósito de su papeleta frente a las cámaras con total serenidad.

 Foto: LA PRENSA
El presidenciable por el Partido de Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila llegó al Instituto Gustavo Adolfo Álvaro, ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Tegucigalpa, donde hizo fila para poder votar.

 Foto: LA PRENSA
Antes de votar, Ávila brindó declaraciones en las dijo que algunas urnas abrieron de manera tardía, pese a la voluntad para votar: "Hay una enorme voluntad para votar, pero también he observado que algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) ha iniciado tardíamente, eso es lamentable".

 Foto: LA PRENSA
