¿Quién es el joven que acompañó a Héctor Zelaya a votar?

En medio de la jornada electoral de este domingo 30 de noviembre, una imagen llamó la atención en redes sociales y despertó curiosidad entre los hondureños: Héctor Zelaya llegó a votar acompañado de un joven. ¿Quién es él?
Se trata de Héctor Manuel Zelaya Jr., hijo de Héctor Zelaya, quien marcó un momento simbólico para la familia presidencial al ejercer su voto por primera vez. Su presencia en las urnas no pasó desapercibida.
Héctor Manuel Jr. ha mantenido un perfil bajo, alejado de los reflectores públicos, por lo que su aparición en este contexto despertó aún más interés sobre su figura.
Esta fue la primera vez que el joven fue captado en un evento político de esta magnitud, acompañando a su padre, quien también destacó la importancia del voto de las nuevas generaciones.
Fue su padre, Héctor Zelaya, secretario privado de la Presidencia, quien compartió el momento en redes sociales, revelando que este debut electoral representó un orgullo especial para toda la familia.
"Hoy acompañamos, junto a Marcela y Raquelle, a mi hijo Héctor Manuel Jr. a ejercer su voto por primera vez", escribió Zelaya en su cuenta de Instagram, destacando la emoción del momento.
"Un momento que nos llena de orgullo ver a nuestro hijo asumir su papel en la vida democrática de Honduras", añadió Héctor Zelaya en su mensaje.
"Que todas y todos motivemos a nuestros jóvenes a participar, a creer y a construir el país que sueñan. Saludos", finalizó su mensaje Zelaya.
Momento cuando Héctor Manuel Jr.,acompañado de su familia, ejerce el sufragio.
Momento en que el nieto de la presidenta Xiomara Castro extiende su mano mientras un miembro de la Junta Receptora de Votos le aplica la tinta indeleble en el dedo meñique, el sello que confirma oficialmente que ya ejerció el sufragio.
Zelaya Jr. deposita cuidadosamente la papeleta en la urna correspondiente, completando así su primera participación en unas elecciones generales.
La presidenta Xiomara Castro, por su parte, acudió a votar junto a su esposo Manuel Zelaya Rosales. Ellos votaron en Catacamas, Olancho.