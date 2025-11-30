  1. Inicio
Hijos de Morazán, pastor German Ponce e influencers ejercen su voto

Diversas figuras mediáticas y creadores de contenido han ejercido su derecho al voto en las elecciones generales 2025, motivando a sus seguidores a participar activamente en la jornada democrática y recordando la importancia de cada voto en el futuro del país.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 13:48 -
  • Yeria Miralda
1 de 13

Los presentadores de televisión y los influencers más reconocidos de Honduras han hecho sentir su presencia en las elecciones generales 2025, ejerciendo su derecho al voto y motivando a sus seguidores a participar activamente en la jornada democrática.
2 de 13

La presentadora Cesia Mejía, de HCH, compartió en su cuenta de Instagram el momento en que ejerció su voto, acompañando la publicación con las palabras: “Ya voté por mi familia, por mi país”, motivando a sus seguidores a participar activamente en las elecciones generales 2025.
3 de 13

La periodista Ariela Cáceres, de HCH, compartió en sus redes sociales que ya cumplió con su deber cívico y acompañó la publicación con la pregunta: “Yo ya voté, ¿y vos?”, animando a sus seguidores a participar en las elecciones generales 2025.
4 de 13

La influencer Jennifer Aplicano también ejerció su voto y compartió un mensaje en sus redes sociales: “No votar no te protege, ni te libra del resultado”, recordando a sus seguidores la importancia de participar en las elecciones generales 2025.

 Adonia Miralda
5 de 13

Carlos Zúñiga, del popular podcast Los Hijos de Morazán, también ejerció su voto y animó a sus seguidores con el mensaje: “Por Honduras, vamos todos a votar”, invitando a la participación ciudadana en las elecciones generales 2025.
6 de 13

Fanconi, del podcast Los Hijos de Morazán, también ejerció su voto y se sumó al llamado a la participación ciudadana en las elecciones generales 2025, motivando a sus seguidores a acudir a las urnas.
7 de 13

Eduardo Zablah y doña Raquel Martínez, una reconocida dama ceibeña, también acudieron a los centros de votación para ejercer su derecho al sufragio, sumándose a las figuras públicas que han participado en estas elecciones generales 2025.
8 de 13

El influencer y emprendedor Ricardo Girón también ejerció su derecho al voto, sumándose al llamado a la participación ciudadana en las elecciones generales 2025 y motivando a sus seguidores a acudir a las urnas.
9 de 13

El influencer Sapolio, del canal Acceso Cristiano, también acudió a ejercer su voto, animando a sus seguidores a participar activamente en las elecciones generales 2025 y recordando la importancia de ejercer el derecho al sufragio.
10 de 13

Germán Alonso Ponce, hijo del pastor Germán Ponce, también ejerció su voto y lo compartió en sus redes sociales. En otras ocasiones ha manifestado públicamente que su preferencia electoral es por Salvador Nasralla.
11 de 13

El influencer Daniel López también ejerció su voto y compartió un mensaje en sus redes sociales: “El día de decidir es hoy, salgan a votar”, motivando a sus seguidores a participar activamente en las elecciones generales 2025.
12 de 13

El pastor Germán Ponce también acudió a su centro de votación para ejercer su sufragio, sumándose a los líderes religiosos, presentadores e influencers que han participado activamente en las elecciones generales 2025.
13 de 13

El creador de contenido El Maitro y Sebas, acompañado de su esposa, también ejercieron su voto
