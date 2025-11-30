Hijos de Morazán, pastor German Ponce e influencers ejercen su voto

Los presentadores de televisión y los influencers más reconocidos de Honduras han hecho sentir su presencia en las elecciones generales 2025, ejerciendo su derecho al voto y motivando a sus seguidores a participar activamente en la jornada democrática.
La presentadora Cesia Mejía, de HCH, compartió en su cuenta de Instagram el momento en que ejerció su voto, acompañando la publicación con las palabras: “Ya voté por mi familia, por mi país”, motivando a sus seguidores a participar activamente en las elecciones generales 2025.
La periodista Ariela Cáceres, de HCH, compartió en sus redes sociales que ya cumplió con su deber cívico y acompañó la publicación con la pregunta: “Yo ya voté, ¿y vos?”, animando a sus seguidores a participar en las elecciones generales 2025.
La influencer Jennifer Aplicano también ejerció su voto y compartió un mensaje en sus redes sociales: “No votar no te protege, ni te libra del resultado”, recordando a sus seguidores la importancia de participar en las elecciones generales 2025.
Carlos Zúñiga, del popular podcast Los Hijos de Morazán, también ejerció su voto y animó a sus seguidores con el mensaje: “Por Honduras, vamos todos a votar”, invitando a la participación ciudadana en las elecciones generales 2025.
Fanconi, del podcast Los Hijos de Morazán, también ejerció su voto y se sumó al llamado a la participación ciudadana en las elecciones generales 2025, motivando a sus seguidores a acudir a las urnas.
Eduardo Zablah y doña Raquel Martínez, una reconocida dama ceibeña, también acudieron a los centros de votación para ejercer su derecho al sufragio, sumándose a las figuras públicas que han participado en estas elecciones generales 2025.
El influencer y emprendedor Ricardo Girón también ejerció su derecho al voto, sumándose al llamado a la participación ciudadana en las elecciones generales 2025 y motivando a sus seguidores a acudir a las urnas.
El influencer Sapolio, del canal Acceso Cristiano, también acudió a ejercer su voto, animando a sus seguidores a participar activamente en las elecciones generales 2025 y recordando la importancia de ejercer el derecho al sufragio.
Germán Alonso Ponce, hijo del pastor Germán Ponce, también ejerció su voto y lo compartió en sus redes sociales. En otras ocasiones ha manifestado públicamente que su preferencia electoral es por Salvador Nasralla.
El influencer Daniel López también ejerció su voto y compartió un mensaje en sus redes sociales: “El día de decidir es hoy, salgan a votar”, motivando a sus seguidores a participar activamente en las elecciones generales 2025.
El pastor Germán Ponce también acudió a su centro de votación para ejercer su sufragio, sumándose a los líderes religiosos, presentadores e influencers que han participado activamente en las elecciones generales 2025.
El creador de contenido El Maitro y Sebas, acompañado de su esposa, también ejercieron su voto