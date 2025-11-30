  1. Inicio
Momentos más impactantes de las elecciones generales 2025 hasta el mediodía

Hoy, Honduras vive una jornada histórica con la celebración de las elecciones generales 2025. Desde las 7:00 de la mañana, miles de hondureños salieron rumbo a escuelas, colegios y centros comunitarios para ejercer su derecho al voto.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:33 -
  • Yeria Miralda
Estos son los momentos más impactantes de las elecciones generales 2025 hasta el mediodía, una jornada marcada por la participación masiva de los ciudadanos, la presencia de candidatos y figuras públicas, así como algunos incidentes y retos técnicos en los centros de votación.
La apertura oficial de los centros de votación se realizó mediante cadena nacional con la presencia de los consejeros Marlon Ochoa y Ana Paola Hall, quienes llamaron a la calma, el respeto a las reglas democráticas y a que los hondureños ejercieran su derecho al voto sin dejarse intimidar.
La mañana ha estado marcada por algunos problemas técnicos y de organización. La consejera Cossette López, representante del Partido Nacional, denunció amenazas y tuvo que votar bajo estrictas medidas de seguridad. Además, se reportaron fallas en lectores biométricos y retrasos en algunos centros.
Entre los protagonistas de la mañana, la candidata Rixi Moncada fue la primera en votar, cumpliendo su promesa de ejercer el sufragio temprano y motivando a sus simpatizantes a hacer lo mismo.
Poco después, el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, llegó acompañado de su esposa Iroshka Elvir, saludando a los votantes en la escuela República Honduras, en Tegucigalpa.
El candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, ejerció su voto en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde fue recibido con entusiasmo por sus simpatizantes y conversó con ciudadanos que esperaban en fila.
En San Pedro Sula, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, generó tensión al ingresar sin respetar la fila en el Instituto San Vicente de Paúl, siendo recriminado por algunos votantes.
Por su parte, la presidenta Xiomara Castro llegò ajercer el sufragio con su nieto en Catacamas Olancho.
El alcalde Roberto Contreras exigiendo la participación ciudadana y la apertura en los centros retrasados.

 Adonia Miralda
Otros momentos destacados incluyen la votación de la ex primera dama Ana García de Hernández, quien realizó una oración antes de marcar su papeleta
La presencia del apóstol Misael Argeñal y su esposa, así como otras figuras públicas, que se sumaron a la participación en esta jornada democrática.

 Adonia Miralda
Hasta el mediodía, la jornada electoral avanza con un ambiente mayormente tranquilo, aunque con algunos retrasos y fallas técnicas.
Los ciudadanos continúan ejerciendo su derecho al voto, marcando un inicio de jornada significativo para el futuro político de Honduras.
