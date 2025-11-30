  1. Inicio
Democracia en marcha: ambiente electoral en Nueva Arcadia, Copán

Entre largas filas y esperanza, los copanecos acudieron desde muy temprano a las urnas para ser parte de las elecciones generales de Honduras, en Nueva Arcadia, Copán

Desde las 7:00 am, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió los centros de votación en el occidente del país.

 Fotos: Viki Pérez/ LA PRENSA
En distintos puntos, simpatizantes de partidos políticos se congregaron con banderas y carpas, generando un ambiente festivo.
Los representantes de los partidos políticos ayudan a orientar a los votantes para saber en qué mesa les toca ejercer el sufragio.
Miembros de las Fuerzas Armadas patrullan zonas estratégicas para prevenir incidentes y mantener la calma entre los votantes. A esta hora, Copán no registra disturbios.
La masiva afluencia de copanecos se ha visto evidenciada en los distintos centros de votación. Los ciudadanos hacen fila para ejercer el sufragio.
La jornada de votación definirá el rumbo del país en medio de desafíos económicos y sociales. Las mayores fuerzas políticas siguen siendo el del partido Liberal, Libre y Nacional.
Entre bastones y ayuda de sus familiares, este ciudadano demuestra que votar es un acto de esperanza que no envejece.
Con paso lento pero decidido, los ancianos llegaron a las urnas, recordando que la democracia también se construye con su voz.
En las calles, comercios y redes sociales se discute la participación ciudadana y la transparencia del proceso electoral.
El alcalde Vicente León busca su tercera reelección para seguir al frente de la municipalidad de Nueva Arcadia, Copán.
La votación se desarrolla bajo un clima de expectativa y esperanza entre la población, que desde tempranas horas han acudido a las urnas para participar de las elecciones generales de Honduras.
Marcio Pinto, exalcalde de Nueva Arcadia Copán, al momento de ejercer el sufragio.
