Afición se le rebela al Motagua, lo nuevo del estadio Nacional y algo insólito en La Ceiba

Las imágenes curiosas que dejó el inicio de la jornada 21 en donde la gran sorpresa fue la humilla que Platense le dio al Motagua.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 20:25 -
  • German Alvarado
La penúltima jornada de la Liga Nacional arrancó con dos encuentros deportivos que dejaron como saldo nueve goles e imágenes muy curiosas.

Fotos David Romero y Alexi Palma.
La jornada 21 del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras comenzó en la ciudad de La Ceiba con el duelo que disputaron Victoria y el CD Choloma, donde ambos llegaban con la urgencia de ganar debido a que han estado en el último lugar.

El Victoria confirmó su mejoría y logró un triunfo valioso al pasarle por encima al CD Choloma con un contundente marcador de 4-1 en la ciudad de La Ceiba.

En La Ceiba se vivió un momento insólito: El CD Choloma cometió increíblemente tres penales en el partido, uno fue fallado por Victoria y los otros lo pudieron marcar.

La afición llegó en una buena cantidad al estadio Municipal Ceibeño obedeciendo a la petición del cuerpo técnico y jugadores del Victoria que pidieron que llegaran al recinto depottivo.

Tras el Victoria vs CD Choloma, la jornada del martes por la fecha 21 se trasladó al estadio Nacional por el Motagua vs Platense y estas tres hermosas chicas engalanaron el recinto deportivo.

Otras dos hermosas chicas que fueron captadas por nuestro lente en el sector de silla del estadio Nacional con motivo del Motagua vs Platense.

Muñeca: Una hermosa rubia que robó suspiros en el estadio Nacional previo al inicio del partido Motagua vs Platense por la jornada 21 del Apertura 2025-2026 de la Liga de Honduras.
Agustín Auzmendi volvió a Honduras y se hizo presente al estadio Nacional acompañado por su pareja, la hondureña Cecilia García.

Agustín Auzmendi se instaló en un palco junto a su pareja sentimental. El delantero argentino está de vacaciones en Honduras.

Ella es Virginia Varela, la esposa de Emilio Izaguiire, quien hoy se desempeña como directivo del Motagua.
Dos hermosas edecanes que robaron suspiros.

Aplaudos: CONDEPOR finalizó la instalación del moderno techado de la localidad de sol centro del Estadio Nacional.
La finalización del nuevo techado en la zona de sol centro del Estadio Nacional ha sido uno de los proyectos más esperados en el fútbol hondureño.
Este renovado sector promete mejorar la experiencia de los aficionados, brindando un techo moderno y resistente para proteger a los asistentes durante los días soleados y lluviosos. La obra es parte de los esfuerzos por actualizar la infraestructura del emblemático estadio y ponerlo a la altura de otros estadios de la región.
El Motagua salió con una hermosa pancarta donde le rindió homenaje a Orinson Amaya, presidente del Marathón que falleció la mañana del lunes 1 de diciembre de forma repentina tras sufrir un paro cardíaco.

Los jugadores del Motagua se solidarizaron con Marathón y toda la famlia de Orinson Amaya.

El Platense se dio un festín en Tegucigalpa y ridiculizó al Motagua al propinarle una paliza de 4-0.
El Platense dio el batacazo en Tegucigalpa tras humillar al Motagua con un sorpresivo marcador de 3-0.

No podía faltar: Erick Puerto se hizo presente con un tanto llegando a 16 tantos y siendo el máximo goleador del torneo.

La afición no soportó la paliza y se le rebeló a los jugadores del Motagua: Le silbaron e inclusive le gritaron en contra el olé, olé.

Georgie Welcome del Platense inclusive recibió aplausos por parte de la afición del Motagua.
El pitazo final llegó y los jugadores del Platense celebraron a lo grande el espectacular triunfo de 4-0 ante Motagua.

Los jugadores del Platense celebraron con euforia y se dirigieron donde su entrenador Raúl Cacéres.

Contrario al Platense, en Motagua los jugadores se fueron con vergüenza por la paliza encajada.

La afición se molestó y le gritó un par de cosas a los jugadores del Motagua.
Mathías Vázquez comenzó en la banca, ingresó en el segundo tiempo y no podia creer la paliza ante Platense.

