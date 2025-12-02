  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación

Medio donde ha laborado la presentadora hondureña revela detalle final de la relación de ella con el jugador argentino.

¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
1 de 18

Revelan lo que pasó con la relación entre la bella presentadora hondureña Laura Meza y el delantero argentino Rodrigo Auzmendi.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
2 de 18

El atacante argentino Rodrigo Auzmendi inició una relación con la presentadora Laura Meza hace un par de meses cuando era jugador de Motagua.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
3 de 18

Fue en noviembre del año 2024 cuando comenzaron los rumores sobre el vínculo entre la famosa presentadora catracha y el futbolista argentino.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
4 de 18

Aunque al inicio negaron la relación, en la final entre Motagua vs Olimpia del torneo Apertura 2024 de Liga Nacional de Honduras confirmaría todo.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
5 de 18

Tras el final de ese partido en el que Motagua se coronó campeón nacional, se besaron frente a cámaras y medios de comunicación.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
6 de 18

Pero todo tomó un giro inesperado, cuando el domingo 12 de enero de 2025, Rodrigo anunció oficialmente su despedida de Motagua y regresó a Argentina sin intención aparente de volver pronto a Honduras.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
7 de 18

Rodrigo Auzmendi se fue de Honduras en el mejor momento de su carrera. Con Motagua anotó nueve goles en 25 partidos.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
8 de 18

Su buen momento le valió para ser fichado por e Banfield de la primera división del fútbol Argentino.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
9 de 18

Lo anterior, provocó que Laura Meza tuviera que renunciar a sus proyectos televisivos en Honduras en julio para mudarse a Argentina junto al futbolista.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
10 de 18

La presentadora Laura Meza emprendió su viaje hacia tierras argentinas para seguir relación sentimental con el jugador Rodrigo Auzmendi.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
11 de 18

Tras el fichaje de Rodrigo por Banfield, la guapa Laura Meza decidió también instalarse en Argentina para acompañarlo.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
12 de 18

Sin embargo, unos meses después, Laura Meza informó a través de redes sociales que estaba de regreso en Honduras, sorprendiendo a muchos seguidores.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
13 de 18

En su publicación Laura Meza explicó que volvería solo por una visita durante el Feriado Morazánico.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
14 de 18

En ese entonces, Laura Meza comentó que planeaba regresar pronto a Argentina, dando a entender que la relación continuaba vigente.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
15 de 18

No obstante, hace unos días confirmó que continuaba en Honduras y compartió que se estaba reinstalando en el país.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
16 de 18

Horas después, Deportes TVC confirmó que la pareja había terminado su relación amorosa.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
17 de 18

Según Deportes TVC, Rodrigo Auzmendi decidió cerrar esa etapa y enfocarse en su vida personal en Argentina tras la ruptura. Así la pasa en sus vacaciones.
¿Qué pasó entre Laura Meza y Rodrigo Auzmendi? Destapan la verdad sobre la relación
18 de 18

El delantero Rodrigo Auzmendi se prepara para el próximo torneo en Argentina, donde continuará bajo el mando del entrenador Pedro Troglio.
Cargar más fotos