Mundial 2026: Selección de Irán se le rebela a Donald Trump y toma decisión tras amenaza del presidente

La Selección de fútbol de Irán le respondió públicamente a Donald Trump luego de que el mandatario estadounidense sugiriera que el equipo asiático no debería participar del Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
El presidente Donald Trump causó controversia tras la publicación de un mensaje en recomendando a la selección de Irán no asistir al Mundial United 2026 pese a ser una de las primeras clasificadas.
Esta situación se dio en medio de las tensiones generadas entre ambos países en las últimas semanas a raíz de una serie de ataques de Estados Unidos a Irán y sus aliados, que han generado un conflicto que ha paralizado a la región.
La polémica comenzó después de que Trump afirmara que la selección iraní es “bienvenida” al Mundial, pero al mismo tiempo sugirió que quizá no sería apropiado que participe por su propia seguridad, debido a la tensión política y militar entre ambos países.
Estas declaraciones generaron una inmediata reacción desde Irán, donde dirigentes y representantes del fútbol nacional defendieron su derecho a competir en el torneo.
Desde la federación y el entorno del combinado iraní dejaron claro que ningún país puede decidir quién juega o no el Mundial, recordando que la organización del torneo corresponde únicamente a la FIFA.
El mensaje fue publicado en las redes sociales oficiales del combinado iraní y también compartido por su entrenador, Amir Ghalenoei.
"El Mundial es un evento histórico e internacional, y su organizador es la FIFA, no un solo país. La selección nacional iraní también se clasificó para este evento con autoridad y mediante victorias consecutivas, convirtiéndose en uno de los primeros equipos en llegar a este gran torneo", comenzaron diciendo en la selección de Irán como respuesta a Donald Trump.
"Ciertamente, nadie puede excluir a la selección iraní del Mundial. Más bien, el país que debería ser eliminado es aquel que solo ostenta el título de "anfitrión", pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento", expresó el combinado en sus redes.
Con este mensaje, Irán deja su postura clara de asistir al Mundial United 2026 en donde quedó emparejado en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto.
Incluso algunos mensajes desde el entorno del fútbol iraní cuestionaron la seguridad del torneo si el país anfitrión considera que no puede garantizar la integridad de los equipos participantes
La controversia se produce en medio de una grave tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán, lo que ha provocado dudas sobre la participación del “Team Melli” en el Mundial.
Algunos funcionarios iraníes incluso han sugerido que podrían no asistir al torneo si la situación política y militar no mejora.
Sin embargo, deportivamente el equipo asiático ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026, después de clasificarse en las eliminatorias asiáticas y quedar ubicado en un grupo junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.
En resumen, Irán defendió su derecho a jugar el Mundial y recordó que solo la FIFA puede decidir su participación, respondiendo directamente a las declaraciones del mandatario estadounidense.
Por ahora, la situación sigue abierta. Aunque Trump aseguró que Irán es bienvenido a jugar el torneo, las tensiones entre ambos países y las declaraciones cruzadas han generado un clima de incertidumbre alrededor de la presencia del combinado iraní en el Mundial que se celebrará en Norteamérica en 2026.