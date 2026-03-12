Neymar intentó conquistarla y se llevó desagradable sorpresa: No le quedó otra opción

A pesar de que el incidente no pasó de ser una interacción en redes sociales, el episodio volvió a colocar a Neymar en el centro de la conversación pública. No es la primera vez que el futbolista brasileño se ve envuelto en situaciones virales relacionadas con su vida personal, algo que con frecuencia genera titulares en la prensa deportiva y del entretenimiento.