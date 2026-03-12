Neymar intentó conquistarla y se llevó desagradable sorpresa: No le quedó otra opción

El brasileño Neymar nuevamente está en el ojo del huracán al intentar conquistar a una famosa influencer.
El delantero Neymar, de 33 años de edad, se convirtió en el centro de una polémica en las redes sociales en las últimas horas y no precisamente por lo que hace en la cancha.
La influencer francesa Pauline Tantot es la chica involucrada en la polémica con el delantero brasileño Neymar.
Una inesperada polémica protagonizada por el futbolista brasileño Neymar y la modelo e influencer francesa Pauline Tantot se volvió viral en redes sociales y generó miles de comentarios entre aficionados del fútbol y seguidores del mundo del entretenimiento.
Todo comenzó por una interacción aparentemente simple en redes sociales, pero que rápidamente desató debate y críticas en internet.
El origen del revuelo fue un “like” que Neymar dejó en una publicación de Pauline Tantot en Instagram.
La influencer, conocida por sus fotografías de moda y contenido de estilo de vida, había compartido una serie de imágenes en las que aparecía en una sesión fotográfica en la playa.
Entre las fotos destacaba una en la que la modelo posaba cubierta únicamente con una toalla, algo que llamó la atención de muchos usuarios.
Aunque en un principio la interacción pasó desapercibida, varios seguidores del futbolista Neymar notaron rápidamente que el brasileño había reaccionado a la publicación
No tardaron en tomar capturas de pantalla y compartirlas en diferentes plataformas, lo que provocó que el tema se viralizara en cuestión de horas.
A partir de ese momento, el nombre de Neymar comenzó a aparecer en tendencias junto al de Pauline Tantot.
La situación generó controversia principalmente porque el delantero brasileño mantiene una relación con la influencer brasileña Bruna Biancardi, con quien además tiene una hija
Los internautas comenzaron a etiquetar a Bruna Biancardi en los comentarios, expresando su descontento con la acción del deportista.
Por ese motivo, muchos usuarios en redes sociales interpretaron el gesto como una falta de respeto hacia su pareja o como una señal de coqueteo hacia la modelo francesa.
Ante el creciente ruido mediático, Neymar decidió reaccionar rápidamente para frenar las especulaciones. El jugador eliminó el “like” de la publicación y posteriormente explicó que se trató de un error o una acción accidental, asegurando que ni siquiera se había dado cuenta hasta que sus amigos le comentaron lo que estaba sucediendo en redes.
Según relató el propio futbolista, muchas veces evita interactuar con publicaciones de modelos o influencers precisamente para no generar malentendidos o polémicas innecesarias. Sin embargo, en esta ocasión la situación se salió de control debido a la rapidez con la que los usuarios difundieron la captura de pantalla.
A pesar de que el incidente no pasó de ser una interacción en redes sociales, el episodio volvió a colocar a Neymar en el centro de la conversación pública. No es la primera vez que el futbolista brasileño se ve envuelto en situaciones virales relacionadas con su vida personal, algo que con frecuencia genera titulares en la prensa deportiva y del entretenimiento.
Por su parte, Pauline Tantot no hizo comentarios directos sobre la polémica. La influencer francesa continuó publicando contenido en sus redes sociales con normalidad, sin referirse al tema ni mencionar al jugador brasileño.
La chica involucrada con Neymar estuvo en su momento en Costa Rica.