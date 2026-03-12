  1. Inicio
Así operaba el taxista VIP acusado de abusar de sus clientas

Según las autoridades, Maycoll Vidal, forma parte de una banda que desde hace años siempre el terror entre las pasajeras que usan aplicaciones de taxis VIP

Maycoll Vidal Lanza fue detenido luego de una denuncia de una usuaria del transporte público.
El taxista VIP es señalado por la denunciante como la persona que la secuestró y luego la obligó a hacerle una transferencia bancaria.
La acusación en contra de Maycoll Vidal es por los delitos de secuestro, robo con violencia o intimidación y violación en perjuicio de una joven.
La captura de Vidal la ejecutó un equipo de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia Kennedy de la capital de Honduras.
A Maycoll Vidal Lanza Betanco se le relaciona a la banda criminal “Los Vampis”, que operan en la capital en las plataformas de taxis VIP.
Estas bandas operan con aplicaciones que facilitan ubicaciones y números de teléfonos de sus pasajeros.
Las bandas guardan los números y las ubicaciones de los pasajeros y luego se les da seguimiento para no dejar sospechas.
En el mercado negro de los taxis VIP existen personas que venden bots e incluso perfiles que no necesitan verificación.
Por eso algunos conductores conducen en esas aplicaciones pese a tener antecedentes penales.
Según informó el Ministerio Público, las usuarias que ellos ven más vulnerables son privaba de libertad, obligándolas a realizar transferencias de dinero mediante banca en línea o activando la opción de retiro sin tarjeta
En el caso de Maycoll Vidal, la afectaba dice que el taxista la despojó de sus pertenencias y luego abusó sexualmente.
La audiencia inicial de Vidal se programó para el próximo lunes 16 de marzo a las 8:30 de la mañana.
