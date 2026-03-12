Salen a la luz detalles impactantes sobre el tercer implicado en la muerte de Valeria Alvarado

La captura de un tercer sospechoso por el asesinato de la estudiante de Medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas permitió a las autoridades establecer presuntos vínculos entre el detenido y los dos hombres que ya enfrentan proceso judicial por este caso.
Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros capturaron este jueves en San Pedro Sula a Cristian Ariel Rodríguez Ortega, de 26 años, conocido con el alias El Principito, quien es investigado por su posible participación en el crimen que conmocionó al país.
De acuerdo con las investigaciones policiales, Rodríguez Ortega tendría relación con Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, residente en la colonia Aurora de San Pedro Sula, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, mecánico originario de Choloma.
Ambos hombres fueron capturados anteriormente y actualmente enfrentan un proceso judicial por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la joven universitaria.
La desaparición de Valeria Alvarado Borjas ocurrió el pasado 15 de febrero de 2026 en el municipio de El Progreso, Yoro, hecho que generó un profundo impacto en la población y dio lugar a una amplia investigación por parte de las autoridades.
Según las autoridades, la captura de Cristian Rodríguez se logró mediante labores de inteligencia e investigación realizadas por agentes especializados en la ciudad de San Pedro Sula.
Las indagaciones señalan que el sospechoso formaría parte de una estructura criminal dedicada a la comisión de delitos como secuestro, asesinato, violación, robo de vehículos y robo con violencia e intimidación.
De acuerdo con el expediente investigativo, el grupo delictivo presuntamente seleccionaba a sus víctimas, principalmente mujeres, a quienes interceptaban cuando se encontraban solas.
Posteriormente, las víctimas eran privadas de libertad y despojadas de sus vehículos y pertenencias. En algunos casos, según las investigaciones, también se registraban agresiones sexuales.
Las autoridades también investigan la posible participación de esta estructura en hechos criminales ocurridos en diferentes ciudades del país.
El cuerpo de Valeria fue encontrado el pasado 22 de febrero entre matorrales en una zona limítrofe entre los municipios de La Lima y San Manuel, en el departamento de Cortés, según reportes preliminares. Tenía las manos atadas hacia atrás y presentaba tres impactos de bala.
La Fiscalía presentó cargos formales contra Dennis Galvan y Ariel Boquín por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego contra los imputados, y además el juez aceptó solicitar la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado en la audiencia.