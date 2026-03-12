Salen a la luz detalles impactantes sobre el tercer implicado en la muerte de Valeria Alvarado

La Fiscalía presentó cargos formales contra Dennis Galvan y Ariel Boquín por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego contra los imputados, y además el juez aceptó solicitar la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado en la audiencia.