Cae tercer implicado en el asesinato de Valeria Alvarado; es comerciante

Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros capturaron este jueves en San Pedro Sula a un hombre señalado de estar vinculado con el caso de la desaparición y muerte de la joven Valeria Jolette Alvarado Borjas.
El detenido fue identificado como Cristian Ariel Rodríguez Ortega, de 26 años, conocido con el alias El Principito, residente en la colonia Felipe Zelaya de San Pedro Sula.
De acuerdo con las investigaciones policiales, Cristian Rodríguez mantiene presuntos vínculos con los primeros capturados: Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, residente en la colonia Aurora de San Pedro Sula; y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, mecánico, originario de Choloma y también residente en la capital industrial.
La desaparición de Valeria Alvarado Borjas ocurrió el pasado 15 de febrero de 2026 en el municipio de El Progreso, Yoro, hecho que generó un profundo impacto en la población y dio lugar a una amplia investigación por parte de las autoridades.
Las indagaciones señalan que el tercer sospechoso formaría parte de una estructura criminal dedicada a la comisión de delitos como secuestro, asesinato, violación, robo de vehículos y robo con violencia e intimidación.
De acuerdo con el expediente investigativo, el grupo delictivo presuntamente seleccionaba a sus víctimas, principalmente mujeres, a quienes interceptaban cuando se encontraban solas.
Posteriormente, las víctimas eran privadas de libertad y despojadas de sus vehículos y pertenencias. En algunos casos, según las investigaciones, también se registraban agresiones sexuales.
Las autoridades también investigan la posible participación de esta estructura en hechos criminales ocurridos en diferentes ciudades del país.
Cristian Rodríguez cuenta con tres órdenes de captura pendientes por delitos como secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación, asociación para delinquir y violación.
El cuerpo de Valeria fue encontrado el pasado 22 de febrero entre matorrales en una zona limítrofe entre los municipios de La Lima y San Manuel, en el departamento de Cortés, según reportes preliminares. Tenía las manos atadas hacia atrás y presentaba tres impactos de bala.
Valeria Alvarado era hija de Carlos Enrique Alvarado Flores, funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado (fotografía de los primeros capturados en el caso).
Dennis Galvan y Ariel Boquín enfrentan un proceso judicial por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la joven estudiante de Medicina, Valeria Alvarado.
La Fiscalía presentó cargos formales contra los primeros dos implicados por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego contra los imputados, y además el juez aceptó solicitar la recalificación del delito de asesinato a feminicidio agravado en la audiencia.
Dennis Galvan permanecerá bajo custodia durante el término legal de dos años en Támara, departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con información confirmada por LA PRENSA, la joven Valeria habría mantenido una relación amorosa con un individuo que presuntamente forma parte de la Mara Salvatrucha (MS-13), el mismo grupo al que pertenecerían Alexander Galván y Ariel Boquín.
El Código Penal de Honduras establece una pena de 20 a 25 años por el delito de asesinato, mientras que por feminicidio agravado la pena es de 25 a 30 años de cárcel.