Capturan a taxista VIP acusado de abusos y secuestros en Tegucigalpa

Equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas-DPI) capturaron este jueves a un taxista VIP, señalado de participar en una estructura delictiva dedicada a cometer secuestros, robos y agresiones sexuales contra pasajeras del transporte público en Tegucigalpa.
La detención se realizó en la cuarta entrada de la colonia Kennedy, donde agentes ejecutaron una orden de captura contra Maycoll Vidal Lanza Betanco, de 27 años, conocido con el alias “Maycoll”.
De acuerdo con las investigaciones policiales, el sospechoso sería uno de los presuntos líderes de una estructura criminal denominada “Los Vampis”, señalada de cometer diversos delitos en perjuicio de mujeres que utilizan servicios de taxi o transporte VIP en la capital.
Las autoridades indicaron que la mayoría de los integrantes de este grupo delictivo ya guardan prisión por distintos delitos. Sin embargo, según la investigación, Lanza Betanco había recuperado su libertad recientemente y presuntamente intentaba reorganizar las actividades ilícitas de la estructura.
Las indagaciones señalan que el sospechoso utilizaba su trabajo como conductor para seleccionar a sus víctimas entre mujeres que solicitaban servicio de transporte.
Una vez que las usuarias abordaban el vehículo, el conductor y otros presuntos cómplices desviaban la ruta hacia sectores aislados, donde las víctimas eran privadas de libertad mediante amenazas e intimidación.
Posteriormente, según el expediente policial, las obligaban a realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones de banca en línea y a activar la modalidad de retiro de efectivo sin tarjeta.
Además de sustraer dinero, los sospechosos también despojaban a las víctimas de sus pertenencias personales.
Las investigaciones incluyen el testimonio de una víctima bajo protección, quien relató que el 21 de noviembre de 2025 abordó un taxi que cubría la ruta Kennedy–Centro, en el que ya se transportaban dos hombres.
Según su declaración, al llegar al sector de Miraflores el conductor cambió la ruta habitual y, junto a los otros ocupantes del vehículo, la intimidaron para quitarle sus pertenencias y obligarla a realizar transferencias de dinero desde su cuenta bancaria.
Posteriormente, la víctima fue trasladada hacia una zona solitaria de la colonia Los Llanos, donde, de acuerdo con su testimonio, fue agredida sexualmente antes de ser liberada.
Durante la captura, las autoridades decomisaron un teléfono celular y un vehículo tipo turismo color rojo que presuntamente era utilizado para cometer los delitos. El detenido será remitido al Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional para continuar con el proceso judicial correspondiente.