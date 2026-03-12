Exclusiva: ¿Cuál era el vínculo de la hermanita de Alishon Torres con Noé Rincón?

Noé Rincón era un mexicano de 58 años que murió en manos de la hondureña Alishon Torres, quien la acusó de haberle tocado de forma inapropiada a su hermanita de cinco años. Acá les contaremos de forma exclusiva cuál era la relación entre estas personas.
Diario La Prensa dialogó con una persona cercana a esta familia hondureña e hizo impactantes revelaciones sobre esta historia, entre ellas, el por qué de la presencia de Noé en la vida de Alishon.
El 26 de febrero, Alishon encaró a Noé en esta calle de la zona de Willowview Avenue, cerca de la intersección con Goodlett Road y Willow Road.
Alishon le pidió el celular prestado a Noé y luego de ello le reclamó porque su hermanita de cinco años le dijo que este le había tocado sus partes íntimas.
Acto seguido, Alishon le disparó en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida. En total, la hondureña le infirió 14 tiros.
Noé no tenía ningún parentezco ni con Alishon Torres, ni con la mamá de esta. Peor con la hermanita de Torres.
Noé vivía en un cuarto de la casa que alquilaba la mamá de Alishon. Esta familia le había tomado cariño.
En la casa vivía la mamá de Alishon, dos nietos y su otra hija. "Alishon tenía dos hijos, un niño de cinco años y una niña de dos años", contó fuente cercana a esta familia.
El primogénito de Alishon Torres fue quien reconfirmó lo sucedido. "El hijo mayor de Alishon dijo él había visto a Noé tocar a la niña", agregó la amiga.
Alishon hizo todo sin que su madre se diera cuenta. "La hermana se dio cuenta de todo por los medios porque Alishon nunca cuenta lo que va a hacer", detalló una amiga a Diario La Prensa.