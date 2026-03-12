Crean recolecta para pagar fianza de hondureña que mató al abusador de su hermanita

La hondureña Alishon Torres enfrenta un proceso legal luego de matar al supuesta abusador de su hermanita de cinco años.
Este caso ha acaparado el lente internacional y ha devidido los comentarios entre la gente.
Ella tomó la justicia por su propia cuenta luego de darse cuenta que un vecino había tocado las partes íntimas de su hermanita de cinco años.
La joven de 18 años y madre de un niño y una niña encaró al agresor de su hermanita y tras un encontronazo, le infirió 14 tiros.
La hermanita de Alishon le dijo que Noé la había tocado su cuerpo. El hijo mayor de Alishon, le confirmó que el hombre en menció le había estado tocando, algo que la hizo enfurecer.
El 26 de febrero, Alishon vio a Noé y le pidió el celular prestado mientras estaba adentro de una camioneta, ahí aprovechó a preguntarle sobre lo sucedido con su hermanita.
Luego de ella sacó una arma de fuego y le disparó hasta quitarle la vida. Las autoridades confirmaron que el sujeto había recibido 14 disparos.
La persona muerta fue identificada como Noé Rincón, de 58 años.
Alishon fue detenida y le confesó a las autoridades que ella lo había matado por lo que hizo con su hermanita.
El miércoles 11 de marzo, un juez fijó la fianza en 500,000 dólares.
Una amiga de Alishon ha creado una cuenta en Gofundme con la que espera pagar la fianza. Ella era el soporte económico de su mamá y su hermanita.
"Ella me juró que todo lo hizo por su hermana y le creo. La gente me ha pedido que quiere ayudar y por eso se ha creado esta cuenta en Gofundme", dijo la amiga en entrevista exclusiva para Diario La Prensa.