Elton John sigue optimista pese a sus problemas de salud

A pesar de los desafíos, el cantante continúa activo en iniciativas sociales. Mientras él permanece enfocado en su salud, Furnish encabezó la organización de la más reciente fiesta de los Oscar de la Elton John AIDS Foundation, celebrada en el West Hollywood Park, un evento que reunió a figuras del espectáculo y busca recaudar millones de dólares para apoyar programas globales de prevención y tratamiento del VIH.