Elton John sigue optimista pese a sus problemas de salud

El legendario músico británico Elton John atraviesa una de las etapas más complejas de su vida debido a una serie de problemas de salud que lo han mantenido alejado de los escenarios. Sin embargo, su esposo, David Furnish, asegura que el artista conserva el ánimo y mantiene una actitud positiva.
Furnish ofreció recientemente una actualización sobre el estado del cantante de 78 años en una entrevista con la revista Variety, realizada días antes de la celebración de la 34ª edición de la fiesta de los premios Oscar organizada por la Elton John AIDS Foundation.
“Está genial. Está luchando. Se mantiene ocupado y sigue adelante”, declaró Furnish al citado medio.
Y agregó en su misma declaración: “Es feliz estando en casa con nuestra familia y nuestros hijos. Por eso se alejó de las giras. Nos encanta ser padres, amamos a nuestra familia y amamos estar juntos, eso lo es todo para nosotros”.
La pareja tiene dos hijos: Zachary John Furnish‑John, de 15 años, y Elijah Joseph Daniel Furnish‑John, de 13, ambos nacidos por gestación subrogada en 2010 y 2013.Elton John y David Furnish formalizaron su unión civil en 2005 y contrajeron matrimonio en diciembre de 2014, coincidiendo con el noveno aniversario de su relación.
A lo largo de los años, el artista ha enfrentado diversas complicaciones médicas: no tiene amígdalas, adenoides ni apéndice, además de haber sido sometido a intervenciones en la cadera y las rodillas. También fue operado de próstata.
Sin embargo, uno de los golpes más recientes y difíciles fue la pérdida de visión en su ojo derecho, consecuencia de una infección ocular que contrajo durante unas vacaciones en Francia en el verano de 2024 y que afectó ambos ojos.
En noviembre de 2025, el propio John describió el impacto de esta situación en declaraciones a Variety. “Perdí mi ojo derecho y mi ojo izquierdo no está bien. Los últimos 15 meses han sido un desafío para mí porque no he podido ver nada, ver nada en pantalla, leer nada”.
El artista calificó la situación de “devastadora”, aunque también expresó esperanza en los avances científicos. “He tenido la vida más increíble y hay esperanza”, afirmó. “Solo tengo que ser paciente para que algún día la ciencia me ayude con esto. Una vez que me ayuden con esto, estaré bien”.
A pesar de los desafíos, el cantante continúa activo en iniciativas sociales. Mientras él permanece enfocado en su salud, Furnish encabezó la organización de la más reciente fiesta de los Oscar de la Elton John AIDS Foundation, celebrada en el West Hollywood Park, un evento que reunió a figuras del espectáculo y busca recaudar millones de dólares para apoyar programas globales de prevención y tratamiento del VIH.