JLo asegura que ya aprendió a ser feliz sola, sin una pareja a su lado

La cantante y actriz Jennifer López concedió una nueva entrevista en la que aseguró que ahora se siente "libre y feliz", sin una pareja a su lado. Cabe recordar que JLo se separó de su último esposo, Ben Affleck, hace dos años.
“Estoy en mi época feliz”, dijo JLo en un adelanto de su próxima entrevista en “Nightline” que se emitió en “Good Morning America”, “Creo que, por primera vez en mi vida, me siento libre; estoy sola. Y se siente realmente bien”, expresó.
La actriz habló sobre lo inusual que es este sentimiento para ella, ya que ha ha pasado gran parte de su vida en relaciones.
“No sabía realmente cómo se sentía eso desde que tenía veintipocos años, e incluso antes. Siempre he tenido novios. Siempre había alguien en mi vida, y sentía que había tantas cosas que escapaban a mi control”.
Jennifer López expresó que ha aprendido a dejar de presionarse. “He llegado al punto en el que realmente confío en mí misma y me valoro un poco más, en lugar de ser tan dura conmigo misma y siempre tratar de demostrar lo que valgo”.
También recordó que al separarse de Ben Affleck “tuvo que parar todo” y tomarse “un año libre del trabajo” para sanar adecuadamente de su divorcio. “Cancelé las giras y decidí quedarme en casa y aceptar lo sucedido sin huir de ello a través del trabajo, de otra persona, de nada; simplemente sentarme”.
Jennifer López y Ben Affleck habían sido pareja a principios de los 2000 pero reavivaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022. Más tarde celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia ante amigos y familiares el 20 de agosto de 2022.
Actualmente, la estrella afirma sentirse más fuerte que nunca y disfruta su soltería. Al preguntarle si está saliendo con alguien, respondió enfáticamente: "¡No! No lo estoy haciendo", añadió entre risas. "¡Dios no lo quiera, no quiero arruinar nada!".
Pese a no tener un romance, asegura estar rodeada de amor. "Soy madre de jóvenes que se gradúan este año y van a la universidad", dijo sobre sus gemelos de 18 años, Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony. "Soy una showgirl, artista, actriz y emprendedora. Estoy feliz, saludable y agradecida".
La Diva del Bronx se encuentra enfocada en su nueva residencia en Las Vegas, Up All Night, inaugurada a finales del año pasado en The Colosseum del Caesars Palace. Para este espectáculo, decidió dar un giro a su música: "Quería tener una orquesta en el escenario, algo que nunca había hecho. Todas las canciones han sido reimaginadas de esa manera".