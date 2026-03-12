Amplios cortes de luz afectarán el Distrito Central, SPS y Santa Bárbara este viernes 13 de marzo

Por otra parte, en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, la suspensión del servicio se realizará de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, abarcando comunidades como San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchia, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto y La Unión.