Amplios cortes de luz afectarán el Distrito Central, SPS y Santa Bárbara este viernes 13 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 13 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión del servicio se registrará entre 7:00 de la mañana y 2:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas se encuentran los abonados comprendidos desde la 1ra avenida hasta la 9a avenida, entre la 9na calle y la 23 calle de Comayagüela.
También se verán afectados sectores como barrio La Bolsa (zona industrial), barrio Guacerique, parte de barrio Bella Vista y parte de barrio Perpetuo Socorro, además de instituciones y puntos de referencia como el Asilo de Ancianos María Eugenia, Hospital San Jorge, INSEP, Medicasa, El Obelisco, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Instituto Jesús Aguilar Paz, la Escuela de Ensayo Dionisio de Herrera, el mercado Mamachepa y la iglesia El Calvario.
La ENEE también indicó que en Tegucigalpa se verán afectadas colonias como Santa Fe, Torocagua, La Haya, Iberia, Mayangle, Divanna, Primavera, Hollywood, Monseñor Fiallos, Centroamericana, Bendeck y Lomas del Country, además de sectores como Vegas del Country, El Country Club, Pacasa, Fercons El Country, barrio Lempira y barrio San Juan de Dios, junto con las bombas de agua Las Canteras (UMAPS) y otras zonas cercanas.
Mientras tanto, en San Pedro Sula los trabajos se realizarán en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando sectores como colonia Villa Asturias I y II, Fundación Mhotivo, Inversiones Palmarosa, Caobas de Honduras, residencial Valle Escondido y residencial El Paraíso. Asimismo, el corte incluirá Panadería Jerusalén y la Universidad Pedagógica Nacional, además de zonas aledañas.
Por otra parte, en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, la suspensión del servicio se realizará de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, abarcando comunidades como San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchia, Laguna Colorada, La Libertad, El Encanto y La Unión.
También se verán afectadas aldeas y sectores del municipio de San Luis, entre ellos Llamala, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas y Piedras Azules, entre otros.