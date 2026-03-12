De “La Factoría” al éxito solista: la historia de Demphra

Tras la salida de algunos integrantes del grupo, Demphra se convirtió en el rostro principal de la agrupación, participando en otros temas reconocidos como Todavía, Moriré y Amiga. En 2013, la artista decidió separarse de Panama Music para retomar su carrera como solista, siendo una de sus últimas producciones con la compañía el tema en bachata Así lo Amo.