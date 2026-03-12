De “La Factoría” al éxito solista: la historia de Demphra

Demphra (La Factoría) se presentará en Honduras como parte del Party de Verano 2026 el sábado 21 de marzo en el Estadio Héctor “Chochi” Sosa de Tegucigalpa. El evento contará con múltiples artistas urbanos, destacando a Jowell & Randy, Ryan Castro, Nio García y Dalex, con apertura de puertas a las 2:00 PM.
La cantante dominicana-panameña, conocida popularmente como “La Willa”, se ha consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes del reggae y el reguetón panameño, gracias a una carrera que combina éxitos solistas y una etapa clave dentro de la agrupación La Factoría.
Nacida como Marlen Romero Rodríguez en República Dominicana, se trasladó a Panamá a los 10 años, país donde desarrolló su carrera artística y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la escena urbana local.
Su trayectoria profesional comenzó en 1999, cuando firmó con la compañía Panama Music Corp., una de las disqueras que impulsó el crecimiento del reggae panameño a finales de los años noventa.
En 2002 lanzó su primer disco solista, el compilatorio La Willa Demphra, producido por DJ Pablito, con canciones que rápidamente ganaron popularidad como El muslo, Tilín Tilín, Ush y La que me quita mi marido.
El éxito de esta producción abrió las puertas para que la artista se integrara a La Factoría, un proyecto musical impulsado por el mánager Januario Crespo, con la intención de crear una agrupación con proyección internacional. La formación original del grupo incluyó a Joysi Love, Joey Montana, DJ Pablito, Goodfella y Demphra, quienes comenzaron a posicionarse rápidamente dentro del género urbano.
Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con la canción Perdóname, tema que alcanzó gran popularidad en varios países y logró ventas significativas, consolidando la presencia del reggae panameño en el mercado internacional.
Tras la salida de algunos integrantes del grupo, Demphra se convirtió en el rostro principal de la agrupación, participando en otros temas reconocidos como Todavía, Moriré y Amiga. En 2013, la artista decidió separarse de Panama Music para retomar su carrera como solista, siendo una de sus últimas producciones con la compañía el tema en bachata Así lo Amo.
Desde entonces ha continuado desarrollando su carrera independiente con sencillos como No hace nah, Lo mío es mío, Pa' Curarme y Rica, manteniéndose activa en la escena musical urbana.
En 2025, además, consolidó formalmente su vínculo con el país que impulsó su carrera al convertirse en ciudadana panameña. Es una de las figuras representativas del reggae y el reguetón en Panamá y América Latina.