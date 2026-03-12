Ana Bárbara reaparece tras acusaciones contra su esposo

En el documento, las declaraciones de Toval fueron calificadas como "falsas, tendenciosos y carentes de sustento", señalando además que han provocado un "daño evidente a su dignidad". El comunicado también exhorta a la periodista a abstenerse de continuar con dichas manifestaciones, advirtiendo que, de lo contrario, se procederá legalmente por presunto daño moral. La polémica se intensificó cuando Toval respondió públicamente en redes sociales asegurando que cuenta con evidencia para respaldar sus declaraciones. "Considero necesario aclarar que todo lo que he dicho está respaldado por evidencia. Como periodista, siempre trabajo con pruebas", escribió.