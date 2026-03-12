Ana Bárbara reaparece tras acusaciones contra su esposo

La cantante mexicana Ana Bárbara volvió a aparecer en redes sociales en medio de la polémica generada por acusaciones de presunta infidelidad realizadas por su esposo, Ángel Muñoz.
Aunque la intérprete de música ranchera no se pronunció directamente sobre el tema, sí compartió un video en el que aparece un fan interpretando la canción La Jugada, un tema de desamor que lanzó en 2023 junto al fallecido cantante Vicente Fernández.
La publicación llamó la atención entre sus seguidores, ya que se produjo justo cuando el escándalo comenzó a tomar fuerza en redes sociales y programas de entretenimiento.
La controversia surgió después de que la periodista costarricense Adriana Toval, de 29 años, afirmara haber mantenido un supuesto romance extramarital con Muñoz. En una entrevista concedida al periodista Jordi Martín, Toval relató cómo habría comenzado la relación y aseguró que el empresario la contactó inicialmente a través de redes sociales.
"Me sigue por Instagram y me escribe, me pide mi número de WhatsApp. En ese momento estaba atravesando por una situación mediática bastante difícil y me pidió ayuda para sacar información en mi canal de YouTube para contrarrestar un poco las declaraciones que hacía la familia y los hijos de Ana Bárbara en contra de él", relató para el programa El Gordo y la Flaca.
Según su versión, la relación habría evolucionado posteriormente hacia un romance formal el 5 de septiembre de 2025. Toval también aseguró que ambos habrían tenido dos encuentros presenciales: el primero el 9 de septiembre de 2025 en un hotel de Ciudad de México y el segundo el 14 de octubre en Guadalajara.
Durante ese período, la periodista afirmó que Muñoz le compartía detalles de su vida personal y supuestos problemas matrimoniales. "Me decía que no era feliz con ella, que casi no tenían intimidad", aseguró. Ante estas declaraciones, el abogado Guillermo Pous envió un comunicado al programa Ventaneando en nombre del empresario, en el que negó categóricamente las acusaciones.
En el documento, las declaraciones de Toval fueron calificadas como "falsas, tendenciosos y carentes de sustento", señalando además que han provocado un "daño evidente a su dignidad". El comunicado también exhorta a la periodista a abstenerse de continuar con dichas manifestaciones, advirtiendo que, de lo contrario, se procederá legalmente por presunto daño moral. La polémica se intensificó cuando Toval respondió públicamente en redes sociales asegurando que cuenta con evidencia para respaldar sus declaraciones. "Considero necesario aclarar que todo lo que he dicho está respaldado por evidencia. Como periodista, siempre trabajo con pruebas", escribió.
Además, envió un mensaje directo a la cantante. "Ana Bárbara, tus hijos son primero. ¿Cómo puedes estas con un hombre que le dice a la amante que los odia, que a ti no te quiere, que eres manipuladora, y que en terapia con el psicólogo dijo: 'Quiero mis hijos de sangre'. ¿Sabes qué me dijo? Que en tres años estará divorciado y estúpidamente millonario. Mamita, entiendo que estés muy enamorada, pero esto ya es una burla mundial".
Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido una declaración pública sobre las acusaciones ni sobre los señalamientos que circulan en redes sociales, mientras la polémica continúa generando reacciones entre seguidores y medios de entretenimiento.