Fijan fianza a hondureña que mató de 14 tiros al presunto agresor de su hermanita

Alishon Torres, la hondureña de 18 años que mató al supuesto abusador de su hermanita en Memphis Tennessee.
La víctima mortal es Noé Rincón, a quien la hermanita de Alishon acusó de haberle tocado sus partes íntimas.
Diario La Prensa supo en cuánto se fijó la fianza a la hondureña, que también es madre de dos menores, uno de ellos de la misma edad (cinco años) que su hermanita.
Alishon se presentó a la corte este miércoles 11 de marzo de 2026 y tras salir de la audiencia, llamó a su mejor amiga y le contó detalles de lo sucedido.
Alishon está quebrantada por el proceso legal, pero le ha dicho a los suyos que ella tomó la decisión de matar a Noé porque estaba muy molesta cuando su hermanita le dijo que Noé le había tocado sus partes íntimas.
"Ella me juró que todo lo hizo por su hermanita", contó su mejor amiga a Diario La Prensa.
"La gente de la comunidad está con ella, muchos han dicho que harían lo mismo si alguien se metiera con una de sus hermanas", apuntó su amiga.
De acuerdo con la mejor amiga de Alishon, el juez fijó una fianza de medio millón de dólares (13 millones de lempira.
"El 10 por ciento de esa fianza es de 50,000 dólares, pero eso no garantiza que ella no vaya a ir a la cárcel después", reveló su amiga.
La joven dice que la hermanita de Alishon le confesó lo que pasaba con Noé Rincón un día que ella llegó a dejarle dinero a su mamá.
"Alishon le daba todo lo que ganaba a su mamá, ahora estoy preocupada por cómo le vamos a ayudar porque son tres niños en la casa, los dos de Alishon y una niña que ella tiene (la hermanita que denunció a Noé).
Alishon le confesó a la policía que ella fue quien mató a Noé. Primero lo encaró y le pegó diez tiros y luego afuera lo remató con otros cuatro disparos.