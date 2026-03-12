Ganaron millones y se han dado grandes lujos: la vida de futbolistas hondureños en Europa

Así era la vida de los futbolistas hondureños que han jugado en Europa. Autos de alta gama, lujosas vacaciones y ropa costosa. ¡Uno de mantiene en el fútbol del Viejo Continente y disfruta al máximo!
Wilson Palacios protagonizó uno de los traspasos más costosos para un hondureño en la Premier League. El Tottenham Hotspur pagó aproximadamente 12 millones de libras (unos 19 millones de dólares en su momento) al Wigan por sus servicios en 2009.
Su paso por el Tottenham y posteriormente por el Stoke City le permitió mantener uno de los niveles salariales más altos para un centroamericano en la liga más rica del mundo durante casi un lustro.
En su "prime" en Europa, Wilson Palacios llegó a tener un lujoso Rolls-Royce Ghost, que rondaba en ese momento en los 8 millones de lempiras.
Además, se le vía disfrutando de una buena vida, gracias a su esfuerzo dentro del terreno de juego.
Julio César 'Rambo' de León no escatimó en gastos en su mejor momento en Italia para darse la vida que quería. Pero el tiempo pasa y hoy su presente es otro.
Con su paso por equipos como Reggina, Parma y Genova, Rambo se ganó el respecto, admiración y esto le permitió llevar una vida de lujos en Italia ¡era una estrella!
Allá por el 2005 durante su etapa en el Reggina, 'Rambo' de León conducía el auto del momento para las estrellas del fútbol, un Mercedes-Benz SLK 200 K. En ese momento su precio rondaba los 37 mil euros.
'Rambo' de León solía llegar a las concentraciones de la Selección de Honduras con lo mejores "oufits". Acá se le puede observar con una faja Louis Vuitton y un bolso Coach.
'Rambo' de León siempre fue de buen gusto para vestir con las mejores marcas.
David Suazo es ampliamente considerado el futbolista hondureño que mayores ingresos percibió en su carrera europea. Su traspaso del Cagliari al Inter de Milán en 2007 se cerró por unos 14 millones de euros.
En su etapa con el Inter (2007-2011), llegó a percibir salarios anuales brutos superiores a los 7 millones de dólares en sus mejores temporadas (2009-2011), acumulando más de 15 millones de dólares solo en su periodo con el club milanés.
Ese buen ingreso económico le permitió darse una vida llena de comodidades en el viejo continente junto a su familia.
Alberth Elis en su mejor momento en Europa (2021-2022), alcanzó un valor aproximado de 6 a 8 millones de euros, según registros históricos de Transfermarkt.
La 'Panterita' disfrutaba conducir vehículos deportivos y camionetas de alta gama.
El futbolista hondureño también manejó un BMW en Honduras.
Además, Alberth Elis adquirió una lujosa mansión ubicada en Tela, Atlántida, Honduras.
Al jugador catracho también se le ha visto compartiendo seguido con estrellas de la NBA.
Emilio Izaguirre, histórico catracho que brilló en Celtic de Escocia, con participaciones en Champions League y múltiples títulos, alcanzó aproximadamente 4.5 millones de euros de valor de mercado.
Eso le permitió disfrutar de una lujosa vida, con autos último modelo y ropa de marca. Luciendo fajas de la reconocida marca Hermés, así como un costoso "hoodie" Louis Vuitton en colaboración con Supreme.
Emilio Izaguirre también disfrutó unas vacaciones en Dubái cuando jugaba en Europa. Lujos que da el dinero.
En la actualidad, Luis Palma es una de la joyitas hondureñas que disfrutan de los placeres que da el dinero en el fútbol extranjero.
Luis Palma estuvo en Dubái junto a su bella esposa Annie Córdoba pasando vacaciones.
El futbolista hondureño del Lech Poznán se da buenos lujos en Europa gracias al dinero que percibe.
Maynor Figueroa es otro de los jugadores catrachos que logró tener un retiro digno con lo ganado durante su exitosa carrera.