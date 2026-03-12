Nuevo giro con Klopp, Barcelona sufre revés con Haaland y oferta al Real Madrid

David Villa se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid: “Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, expuso en declaraciones a los medios oficiales del club.