Nuevo giro con Klopp, Barcelona sufre revés con Haaland y oferta al Real Madrid

Estos son algunos de los movimientos en el fútbol internacional: rumores e intereses en los grandes equipos de Europa.
David Villa se convierte en nuevo miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid: “Estoy muy feliz de poder regresar al club con nuevas responsabilidades, pero las mismas ganas de seguir ayudando a hacer más grande al Atlético temporada tras temporada. El club lleva varios años de gran crecimiento y espero contribuir a que sigamos cosechando éxitos. Estoy muy agradecido porque hayan pensado en mí para este cargo”, expuso en declaraciones a los medios oficiales del club.
L´Équipe adelanta que el Arsenal sigue de cerca la situación de Castello Lukeba del RB Leipzig. El jugador de 23 años está tasado en 60 millones de euros y tiene contrato con el equipo hasta 2030.
L´Équipe detalla que Enzo Fernández está abierto a la posibilidad de salir del Chelsea en el futuro y Real Madrid con PSG tienen su nombre sobre la mesa.
Marcos Benito en El Chiringuito reveló que Moussa Sissoko, agente de Dembélé, se reunió en el Hotel Four Seasons de Madrid con Ferran Soriano, CEO del Manchester City, y Hugo Viana, director deportivo, en medio de las charlas para renovar su contrato con el PSG.
Según informa el medio español, el actual ganador del Balón de Oro habría rechazado la primera oferta de ampliar su contrato con el conjunto parisino.
Según informa La Gazzetta dello Sport, el Inter de Milán considera como una de las piezas transferibles a Alessandro Bastoni y el Barcelona tiene en el punto de mira al italiano.
Según The Telegraph, Kinsky pidió su salida del Tottenham y luego de su actuación en Champions mantiene su postura. El club se había negado, pero ahora le dejan las puertas abiertas.
Informa Fabrizio Romano que Felix Nmecha ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con el Borussia Dortmund hasta junio de 2030. Se mencionaba que el City estaba detrás del jugador, pero el equipo inglés no lo tenía en sus planes.
'La Gazzetta dello Sport' informa que Bernardo Silva está en la mira de la Juventus, Inter Miami y Galatasaray.
Antoine Griezmann confirmó a Movistar su futuro con el Atlético de Madrid: "Yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Lo que haga en el campo habla por sí solo. Veremos, pero la idea es llegar hasta el final y ya los demás hablan. Es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos hacer algo grande".
Víctor Font, aspirante a la presidencia del Barcelona, ha asegurado que su candidatura está negociando con el City una "opción preferencial" para fichar a Erling Haaland, si un día se plantea marcharse del club: "Estamos convencidos de que podemos tener una opción preferencial para ficharlo, si algún día quiere un nuevo proyecto", ha señalado en una entrevista concedida a SER Cataluña.
No obstante, el aspirante a la presidencia del club ha matizado que "a corto plazo" el fichaje de Haaland por el club azulgrana no será una realidad, ya que el curso pasado el futbolista noruego amplió su vinculación con el City hasta el año 2034.
Sin embargo, Rafaela Pimenta, representante del noruego negó la existencia de contactos con el Barcelona o alguno de sus candidatos a las elecciones: "Tenemos mucho respeto por el Barcelona, pero no ha existido ningún contacto del club o sus candidatos para su traspaso. Renovó contrato hace pocos meses, está muy bien en el City", afirmó en declaraciones a 'La Sexta'.
Julián Álvarez responde sobre su futuro: “Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá. Me haces una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, nunca dije nada ni hable mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz”.
Y preguntado por las noticias de algunos medios que lo han acercado al Barcelona, Julián Alvarez afirmó: “Yo no tengo nada para decir. Son cosas que se dicen en las redes sociales. Se hablan muchas cosas, pero cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Estoy bien acá, estoy muy contento y peleando en todas las competiciones”.
El periodista Matteo Moretto revela que el Real Madrid escuchará ofertas por el francés Eduardo Camavinga y su precio rondaría los 45 millones de libras.
Bild informa que los responsables de Red Bull temen que Jurgen Klopp deje su lugar como director de fútbol para ser el nuevo entrenador de Alemania para sustituir a Naggelsmann. El estratega ha estado sonando para también llegar al banquillo del Real Madrid.