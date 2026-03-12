  1. Inicio
Dos históricos por Dereck Moncada, Rueda vuelve y tres sorpresas en Motagua

El mercado de fichajes comienza a moverse con fuerza.

Jugadores como Francisco Martínez y Dereck Moncada son noticia en el fútbol hondureño.
Daniel Otero, presidente del Marathón, reveló que buscan la renovación del director técnico argentino Pablo Lavallén.

Pablo Lavallén finaliza su contrato con Marathón tras el final de la presente campaña. Por ahora el argentino no ha tomado la decisión de renovar con el monstruo.

Juan Bertani - El preparador físico argentino sorprendió al anunciar su salida del Victoria a mitad del torneo Clausura 2026.
Nixon Cruz: El extremo hondureño tendrá que esperar para debutar en el extranjero. El futbolista fue intervenido quirúrgicamente por una lesión, frenando las negociaciones con dos clubes de la MLS.
Daniel Otero también adelantó a Diario LA PRENSA que Rubilio Castillo es otro de los objetivos con el que quieren sentarse para renovar su contrato con Marathón.
Emerson Colindres - Meses después de su deportación de Estados Unidos, el jugador catracho encontró una oportunidad en el fútbol hondureño al integrarse a la Academia AFFI de Choluteca, club que compite en la Liga de Ascenso.
Rodrigo "Droopy" Gómez - El mediocampista argentino sigue destacando en Motagua y en las últimas horas ha confesado que no planea salir del equipo. "Me siento muy contento en Motagua, yo elegí seguir acá y ojalá que sea por mucho tiempo" expresó.
El delantero argentino Rodrigo Auzmendi, recordado por su paso en Honduras con Honduras, fue anunciado como jugador del San Lorenzo. El artillero no siguió en Banfield.
Francisco Martínez - El "Chelito" ha recuperado su nivel futbolístico y en Marathón desean que también continúe con el club. Será renovado de cara a la próxima temporada.
Francisco Martínez en su momento ha sonado en la órbita de los clubes capitalinos Olimpia y Motagua, por lo que en Marathón ya buscan una extensión de contrato.
Tras su fracaso con Honduras, Reinaldo Rueda podía volver a dirigir a su natal Colombia ya que ha sido viunulado para tomar las riendas del Deportivo Cali.
Surgen rumores de que el Vida de La Ceiba podría ser invitado para volver a la primera división del fútbol hondureño en la próxima campaña.

Dereck Moncada - El exdefensor de la Selección de Honduras, Samuel Caballero, sorprendió a todos al revelar que Manchester City, uno de los clubes más poderosos de la Premier League estaría interesado en hacerse de los servicios el joven atacante.
El Barcelona de Ecuador, equipo historico de ese país, es otro equipo que ha revelado que están sorprendidos con el nivel de Dereck Moncada y no se descarta que lo tengan en carpeta. "“Los jugadores que más me gustan del fútbol colombiano son: Dereck Moncada, Halam Loboa y Juan Manuel Rengifo”, dijo Andrés Altamar, secretario técnico de Barcelona SC de Ecuador.
Cambios en Motagua: El azul anunció la salida de su Gerente administrativo Fabián Ordoñez.

Motagua informó que Karla Valladares y Elder Vallladares se unen al club para realizar labores administrativas.
Francisco Molina: El entrenador español adelantó que en los próximos días confirmará el resto del cuerpo técnico para la Selección de Honduras.
