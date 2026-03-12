Dos históricos por Dereck Moncada, Rueda vuelve y tres sorpresas en Motagua

El Barcelona de Ecuador, equipo historico de ese país, es otro equipo que ha revelado que están sorprendidos con el nivel de Dereck Moncada y no se descarta que lo tengan en carpeta. "“Los jugadores que más me gustan del fútbol colombiano son: Dereck Moncada, Halam Loboa y Juan Manuel Rengifo”, dijo Andrés Altamar, secretario técnico de Barcelona SC de Ecuador.