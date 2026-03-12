Olimpia festeja, pero sufre mala noticia, dedicatoria de Jorge Álvarez y bellezas en el Morazán

  1. Inicio
El sorpresivo MVP del partido, las bellas chicas que adornaron el Morazán y la sexy aficionada del Platense.

1 de 35

En imágenes el triunfo que logró Olimpia (1-2) contra Platense en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Morazán.

 FOTOS: Mauricio Ayala y Neptalí Romero
2 de 35

Aficionados del Olimpia que llegaron al estadio Morazán con un león gigante para apoyar al Rey de Copas.
3 de 35

Una selfie para recordar la visita al estadio Morazán viendo al Olimpia.
4 de 35

¡Familia olimpista! El conocido abogado Rubén Mendoza, su hijo y su nuera dijeron presente en el estadio Morazán para ver el partido entre Platense y Olimpia que cerró la jornada 11.
5 de 35

La bellas edecanes que engalanaron la cancha del estadio Morazán en el Platense vs Olimpia.
6 de 35

Las bellas edecanes fueron sensación durante el partido que cerró la actividad de la jornada 11 del Torneo Clausura 2026.
7 de 35

Una linda porteña que llegó al estadio Morazán para apoyar a su amado Platense contra el Olimpia.
8 de 35

Esta linda chica estuvo regalando globos a los niños en el estadio Morazán.
9 de 35

La hermosa edecán cautivó en el sector preferencial del estadio Morazán.
10 de 35

Todo en una sola foto: las bellas edecanes, el 'mirón', la mascota y las tajadas.
11 de 35

Los olimpistas se dieron cita en el estadio Morazán para ver al Olimpia contra el Platense.
12 de 35

Otra aficionada del Olimpia que no se perdió el partido frente al Platense en el Morazán.
13 de 35

Esta chica estuvo haciendo videos del calentamiento de los futbolistas de Platense y Olimpia.
14 de 35

La hermosa aficionada del Platense, Desiré García, robó miradas en el estadio Morazán durante el partido contra Olimpia.
15 de 35

Desiré García es muy frecuente verla en los partidos de su amado Platense.
16 de 35

El saludo de dos amigos: Jorge Álvarez estuvo charlando con Rembrandt Flores, su excompañero en el Olimpia y que ahora juega con el Platense.
17 de 35

Raúl Cáceres, entrenador del Platense, también se acercó a saludar a Jorge Álvarez antes del partido.
18 de 35

Una enorme manta de un león se vio en el palco del estadio Morazán.
19 de 35

Este pequeño aficionado llevó una pancarta al estadio Morazán pidiendo a los jugadores del bicampeón que le regalen una camiseta del Olimpia.
20 de 35

El recibimiento que le dio la Ultra Fiel al Olimpia cuando entraban a la cancha del estadio Morazán. La mayoría de aficionados en el Morazán son olimpistas.
21 de 35

"Glorioso Rey de Copas": la enorme manta de la Ultra Fiel para recibir al Olimpia en el duelo contra Platense.
22 de 35

Edwin Solani Solano, exfutbolista del Olimpia, saludó muy sonriente a sus excompañeros como Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto.
23 de 35

Edrick Menjívar le dio un cariñoso saludo a Edwin Solani Solano durante los actos protocolarios.
24 de 35

El 11 titular del Platense para enfrentar al Olimpia en el estadio Morazán. ¡Erick Puerto, titular!
25 de 35

Los 11 del Olimpia que jugaron de inicio contra el Platense. ¡Jerry Bengtson y Jorge Benguché, la dupla de ataque!
26 de 35

José Mario Pinto se lesionó y no pudo seguir en la cancha. Fue reemplazado por Santiago Ramírez en el minuto 39.
27 de 35

José Mario Pinto salió de la cancha en camilla por la lesión que sufrió. Malas noticias para el Olimpia.
28 de 35

Por allí entró el tiro libre de Santiago Ramírez que superó la volada de Merlin Bonilla para el golazo del 0-1 del Olimpia ante Platense.
29 de 35

El festejo de Santiago Ramírez tras su golazo que puso en ventaja al Olimpia contra el Platense.
30 de 35

El uruguayo Santiago Ramírez sumó su primer gol del Torneo Clausura 2026.
31 de 35

Jorge Álvarez marcó el 0-2 del Olimpia contra el Platense con un disparo por bajo ante Merlin Bonilla.
32 de 35

Jorge Álvarez se señaló el escudo del Olimpia tras su gol contra el Platense.
33 de 35

Jorge Álvarez celebró con sus compañeros el gol del 0-2 del Olimpia contra el Platense.
34 de 35

Jorge Álvarez le dedicó el gol a su esposa Madeline Ordoñez. El volante siempre aprovecha para mostrarle su amor a su pareja.
35 de 35

Santiago Ramírez celebró su compleaños con un golazo en el triunfo del Olimpia y fue elegido como el MVP del partido.
