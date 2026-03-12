Olimpia festeja, pero sufre mala noticia, dedicatoria de Jorge Álvarez y bellezas en el Morazán

En imágenes el triunfo que logró Olimpia (1-2) contra Platense en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Morazán.
El saludo de dos amigos: Jorge Álvarez estuvo charlando con Rembrandt Flores, su excompañero en el Olimpia y que ahora juega con el Platense.
Raúl Cáceres, entrenador del Platense, también se acercó a saludar a Jorge Álvarez antes del partido.
Edwin Solani Solano, exfutbolista del Olimpia, saludó muy sonriente a sus excompañeros como Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y José Mario Pinto.
Edrick Menjívar le dio un cariñoso saludo a Edwin Solani Solano durante los actos protocolarios.
El 11 titular del Platense para enfrentar al Olimpia en el estadio Morazán. ¡Erick Puerto, titular!
Los 11 del Olimpia que jugaron de inicio contra el Platense. ¡Jerry Bengtson y Jorge Benguché, la dupla de ataque!
José Mario Pinto se lesionó y no pudo seguir en la cancha. Fue reemplazado por Santiago Ramírez en el minuto 39.
José Mario Pinto salió de la cancha en camilla por la lesión que sufrió. Malas noticias para el Olimpia.
Por allí entró el tiro libre de Santiago Ramírez que superó la volada de Merlin Bonilla para el golazo del 0-1 del Olimpia ante Platense.
El festejo de Santiago Ramírez tras su golazo que puso en ventaja al Olimpia contra el Platense.
El uruguayo Santiago Ramírez sumó su primer gol del Torneo Clausura 2026.
Jorge Álvarez marcó el 0-2 del Olimpia contra el Platense con un disparo por bajo ante Merlin Bonilla.
Jorge Álvarez se señaló el escudo del Olimpia tras su gol contra el Platense.
Jorge Álvarez celebró con sus compañeros el gol del 0-2 del Olimpia contra el Platense.
Jorge Álvarez le dedicó el gol a su esposa Madeline Ordoñez. El volante siempre aprovecha para mostrarle su amor a su pareja.
Santiago Ramírez celebró su compleaños con un golazo en el triunfo del Olimpia y fue elegido como el MVP del partido.