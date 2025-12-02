Resultados CNE: ¿Quiénes van ganando una diputación en Santa Bárbara?

Rostros conocidos encabezan la elección de diputados en el departamento de Santa Bárbara, de acuerdo con los resultados divulgados este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Algunos están logrando la reelección.
El departamento de Santa Bárbara aporta nueve diputados al Congreso Nacional de Honduras. Hasta el momento, ellos van están ganando una diputación:
1. Edgardo Antonio Casaña, del Partido Libre, está obteniendo 29,541 votos, según los datos del ente electoral.
2. Mario Orlando Pérez Mejía, del Partido Nacional: 24,727 marcas.
3. Luz Angélica Smith Mejía, de Libertad y Refundación (Libre): 27,796 votos.
4. Marcos Bertilio Paz Sabillón, del Partido Nacional: 23,463 votos.
5. Sergio Arturo Castellanos Perdomo, del Partido Nacional: 26,890 votos.
6. Mario Alonso Pérez López, actual diputado del Partido Nacional, está en la sexta posición, con 23,255 marcas.
7. José Rolando Sabillón es el único candidato a diputado del Partido Liberal que está dentro de la nómina de 9 integrantes que llegarían al Congreso Nacional por Santa Bárbara, según los resultados publicados hasta ahora.
8. German Oswaldo Altamirano Díaz, del Partido Libre, está obteniendo 26,727 votos.
9. Por último, en la novena posición, aparece María Fernanda Sandres Umanzor, del Partido Nacional, con 22,744 marcas.