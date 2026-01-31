Horóscopo de hoy, 31 de enero, predicciones de cada signo zodiacal

No dejes la dieta por problemas familiares. Tu salud es prioridad.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No seas demasiado indeciso cuando hables con la familia de asuntos serios. Debes confiar en la persona amada y guiarte de sus consejos. Si las dudas continúan asaltándote, quizá sea el momento de tomar una decisión. No dejes la dieta por problemas familiares.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Aunque te hayas instalado en la comodidad hoy será una jornada cargada de sucesos que van a exigir acción. En el amor, has estado tanto tiempo mirando hacia otro lado, que ahora te resultará muy complicado meterte de lleno en una relación sentimental.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si vives una aventura en el trabajo o en tu ambiente habitual, en estos días se puede complicar si no actúas con inteligencia y llevas las cosas al punto que tú decidas. Aunque la atracción es más que evidente, la cordura y el respeto deben estar presentes.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El trabajo te exigirá más esfuerzo y dedicación que nunca y si quieres estar a la altura, tendrás que entregarte totalmente. Vigila tu forma física y no abandones los cuidados que vas a necesitar. En lo personal, aparecerá tu media naranja.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tu agenda profesional estará muy cargada en los próximos días, y un poco de organización no te vendría mal. Tendrás más ganas de salir y relacionarte con tus amigos e incluso, conocer nuevas experiencias. Te sonreirá la suerte y eso que tanto deseas se cumplirá.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Mantendrás el entusiasmo con la persona amada y te sentirás plenamente satisfecho de tu situación sentimental. No descuides tus obligaciones profesionales y ponte en marcha con los proyectos que tienes pendientes. Vigila tu físico.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Excelente jornada para sacar excelentes momentos y aprendizajes de lo que tenga que ver con el contacto directo con los demás, en reuniones formales o de simples contactos sociales. Aprenderás mucho si estás despierto.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Aunque tendrás tiempo para descansar, la agenda del día te mantendrá ocupado. La vida parece no poder ofrecer momentos de distracción y ocio. Tu estado de ánimo puede sufrir altibajos considerables. No olvides planear unas vacaciones, o una buena escapadita.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Surgirá una propuesta sincera que te hará una persona de tu entorno social; aunque no era quien esperabas, tratarás de tomar la decisión menos hiriente. Te sentirás muy liberado cuando hayas aclarado tus sentimientos. No hay que temer a la verdad.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Deberás resolver ciertos problemillas o preocupaciones que rondan por tu cabeza. No dejes pasar más tiempo con esos malos rollos; a veces la solución se encuentra en algo aparentemente sencillo: hablar con sinceridad y acercar posturas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Te interesará aclarar una situación que no te favorece nada en tu entorno profesional, y que te está llenando de inseguridad. Los astros activarán tu energía y te otorgarán un carisma y un atractivo muy especiales, sobre todo en el plano sexual.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Necesitarás hoy una salida para ponerte en contacto con la Naturaleza. Te vendrá estupendamente airear tanto tus pulmones como tu mente para salir del círculo vicioso del ocio consumista. Tu relación de pareja también lo agradecerá.