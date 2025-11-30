La Ceiba vota: Adultos mayores y personas con discapacidad destacan en las elecciones

A las 7: 00 am comenzaron las votaciones en los 59 centros de votación de La Ceiba. Hasta ahora no se reportan incidencias mayores. Las votaciones en el gimnasio Azcona iniciaron a la hora prevista.
Natividad de Jesús Gómez, no vidente, llegó a votar en la colonia Suyapa, en la escuela Rafael Pineda Ponce.
Don Francisco Vaquedano, persona no vidente, también cumplió con su deber cívico.
En la colonia San Judas, una mujer de la tercera edad acudió a votar en la escuela Claudio Barrera, demostrando compromiso ciudadano.
Los ceibeños emitieron su voto en un ambiente de paz y tranquilidad.
Doña Raquel Martínez, reconocida ceibeña, llegó a ejercer el sufragio en su silla de ruedas, firme nacionalista de corazón.
Los dispositivos biométricos funcionaron con normalidad, salvo casos aislados por fallas de conectividad.
En las afueras de los 59 centros de votación se vivió un ambiente de fiesta democrática.
Custodios electorales abrieron puntualmente los centros de votación y la ciudadanía acudió desde temprano.
La familia del alcalde Bader Dip —doña Nora y don Abraham Dip—, junto a Eduardo Zablah, acompañaron al edil en el momento de emitir su voto.