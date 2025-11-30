  1. Inicio
La Ceiba vota: Adultos mayores y personas con discapacidad destacan en las elecciones

La Ceiba vivió una jornada electoral marcada por la participación ciudadana, el orden y el compromiso democrático, con historias inspiradoras de personas que acudieron a las urnas desde temprano

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:06 -
  • Carlos Molina
1 de 10

A las 7: 00 am comenzaron las votaciones en los 59 centros de votación de La Ceiba. Hasta ahora no se reportan incidencias mayores. Las votaciones en el gimnasio Azcona iniciaron a la hora prevista.

 Fotos: Carlos Molina/LA PRENSA
2 de 10

Natividad de Jesús Gómez, no vidente, llegó a votar en la colonia Suyapa, en la escuela Rafael Pineda Ponce.
3 de 10

Don Francisco Vaquedano, persona no vidente, también cumplió con su deber cívico.
4 de 10

En la colonia San Judas, una mujer de la tercera edad acudió a votar en la escuela Claudio Barrera, demostrando compromiso ciudadano.
5 de 10

Los ceibeños emitieron su voto en un ambiente de paz y tranquilidad.
6 de 10

Doña Raquel Martínez, reconocida ceibeña, llegó a ejercer el sufragio en su silla de ruedas, firme nacionalista de corazón.
7 de 10

Los dispositivos biométricos funcionaron con normalidad, salvo casos aislados por fallas de conectividad.
8 de 10

En las afueras de los 59 centros de votación se vivió un ambiente de fiesta democrática.
9 de 10

Custodios electorales abrieron puntualmente los centros de votación y la ciudadanía acudió desde temprano.
10 de 10

La familia del alcalde Bader Dip —doña Nora y don Abraham Dip—, junto a Eduardo Zablah, acompañaron al edil en el momento de emitir su voto.
