Así votaron los consejeros del CNE en medio de tensiones y fallas técnicas

Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) ejercieron su derecho al voto este domingo 30 de noviembre en medio de una jornada decisiva para Honduras y marcada por denuncias de intimidaciones, cuestionamientos técnicos y reiterados llamados a la calma.
La consejera del CNE y representante del Partido Nacional, Cossette López, acudió a votar al barrio Guanacaste de Tegucigalpa pese a las amenazas intimidatorias que denunció en días previos.
López no asistió al banderillazo de apertura de urnas en el Instituto Central “Vicente Cáceres”, acto tradicional del organismo electoral.
Sin embargo, horas más tarde llegó al Instituto José Cecilio del Valle bajo estrictas medidas de discreción y seguridad, donde ejerció el sufragio de manera expedita.
A pesar del ambiente tenso, reafirmó su compromiso cívico y se espera que participe en los actos restantes del CNE durante la jornada electoral.
El consejero Marlon Ochoa votó en el Centro de Educación Básica Gubernamental Juan Lindo, ubicado en la comunidad de Zarabanda, Santa Lucía.
Ochoa advirtió ante la prensa sobre “problemas significativos en el cierre de los sistemas, fallas comprobadas en la transmisión y conspiraciones develadas”, al señalar que es “natural que exista desconfianza” debido a estas irregularidades.
También hizo un llamado a la comunidad internacional a respetar la soberanía hondureña y recordó que la única declaratoria válida de resultados será la que emita el CNE, una vez procesadas las 19,167 actas provenientes de todas las Juntas Receptoras de Votos.
Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ejerció el sufragio en el Instituto San Miguel de Tegucigalpa. Desde ese centro de votación reiteró a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos que el uso del lector biométrico es “obligatorio”, a pesar de los múltiples fallos reportados desde las primeras horas de la mañana.
Hall enfatizó la importancia de mantener el orden y seguir los protocolos establecidos para garantizar que el proceso se desarrolle con transparencia.