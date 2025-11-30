Así votaron los consejeros del CNE en medio de tensiones y fallas técnicas

Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, ejerció el sufragio en el Instituto San Miguel de Tegucigalpa. Desde ese centro de votación reiteró a los miembros de las Juntas Receptoras de Votos que el uso del lector biométrico es “obligatorio”, a pesar de los múltiples fallos reportados desde las primeras horas de la mañana.