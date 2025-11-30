Figuras reconocidas ejercen el voto en un día clave para Honduras

Honduras vive hoy una jornada electoral histórica con el desarrollo de las elecciones generales de 2025, un proceso marcado por tensiones políticas y alta expectativa nacional e internacional. Desde las 7:00 de la mañana, los centros de votación abrieron sus puertas para recibir a más de 6 millones de hondureños convocados a ejercer su derecho al sufragio.