Figuras reconocidas ejercen el voto en un día clave para Honduras

La jornada continúa desarrollándose con la participación de millones de hondureños convocados a estas elecciones, cuyo cierre está programado para las 5:00 de la tarde, en medio de un ambiente de expectativa y llamados a la paz.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 10:33 -
  • Yeria Miralda
1 de 12

Honduras vive hoy una jornada electoral histórica con el desarrollo de las elecciones generales de 2025, un proceso marcado por tensiones políticas y alta expectativa nacional e internacional. Desde las 7:00 de la mañana, los centros de votación abrieron sus puertas para recibir a más de 6 millones de hondureños convocados a ejercer su derecho al sufragio.
2 de 12

La primera en destacar fue Xiomara Hortencia “Pichu” Zelaya Castro, hija de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya, quien llegó en horas tempranas para emitir su voto. Su presencia llamó la atención de los medios y de los ciudadanos que coincidieron con ella en las urnas.
3 de 12

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, junto a su esposa Iroshka Elvir, también llegó muy temprano a su centro de votación. Ambos se sumaron a la afluencia matutina de electores que acudieron desde primeras horas para ser parte del proceso democrático.
4 de 12

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), Karim Qubain, ejerció el sufragio en el centro educativo Dionisio de Herrera en San Pedro Sula. Su participación se enmarcó dentro del llamado del sector empresarial a la paz y la participación ciudadana.
5 de 12

6 de 12

La candidata de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, también cumplió con lo anunciado durante su campaña y se presentó temprano para ejercer su voto.
7 de 12

En redes sociales, el apóstol Misael Argeñal generó conversación luego de viralizarse imágenes en las que aparece en carpas del Partido Liberal. Aunque las fotografías dieron pie a interpretaciones, no se ha confirmado oficialmente por quién emitió su voto.
8 de 12

A primera hora de la mañana también destacó la presencia del doctor Carlos Alfonso Bennaton, de 89 años, quien votó en la Escuela Dionisio de Herrera. Reconocido exdirector de la Región Metropolitana de Salud, es recordado como un profesional ejemplar y un ciudadano muy querido en San Pedro Sula.
9 de 12

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, también acudió a ejercer el voto; sin embargo, al llegar a su centro de votación no fue bien recibido por algunos de los presentes, lo que generó momentos de tensión durante su ingreso.
10 de 12

La ex primera dama Ana García de Hernández también acudió a su centro de votación para ejercer el sufragio, sumándose a las figuras públicas que han participado en esta jornada electoral.
11 de 12

María Elena de Argeñal, esposa del apóstol Misael Argeñal, también se presentó a ejercer el sufragio durante esta jornada electoral, sumándose a las figuras públicas que han acudido a las urnas este domingo.
12 de 12

La periodista Ariela Cáceres también acudió a su centro de votación para ejercer el sufragio, sumándose a las personalidades públicas que han participado activamente en esta jornada electoral.
