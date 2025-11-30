Los jóvenes comienzan a votar y marcan presencia en las urnas

Algunos jóvenes comenzaron a llegar a los centros de votación desde horas tempranas de la mañana, aunque en su mayoría eran personas mayores quienes abarrotaron los lugares predilectos para ejercer el sufragio.
Algunos expresaron sentirse motivados a participar por primera vez en el proceso electoral.
Para algunos, votar representa la oportunidad de exigir cambios reales en el país. Otros jóvenes, aunque críticos de la clase política, aseguran que abstenerse no es una opción.
Incluso se ve a la juventud trabajar en las mesas electorales. Vale resaltar que de acuerdo al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se consideran jóvenes las personas entre los 18 y 29 años de edad.
Las proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indican que en el país hay 2.2 millones de jóvenes, equivalente a la tercera parte de la carga electoral, que asciende a 6.5 millones.
Lizzy, representante de la Plataforma El Milenio, alentó a los jóvenes a votar. "Son más de 800 mil nuevos votantes en Honduras, que significa una parte importante para definir el futuro del país; es importante salir a votar temprano y luego quedarse en el conteo de los votos ya que es un derecho ciudadano observarlas"
Por su parte, Kevin Valladares, también integrante de la plataforma, hizo un llamado también dirigido a la juventud, asegurando que son más de 3 millones de jóvenes habilitados para ejercer el sufragio, según el censo electoral. "En la juventud está el cambio de Honduras y los jóvenes vamos a demostrar que masivamente creemos en la democracia y saldremos a votar".
En San Pedro Sula, la carga electoral es de 507,321 personas, de los cuales hay un total de 36,917 jóvenes de 18 a 21 años; y 124,227 de 22 a 30 años.
La participación juvenil es vista por analistas como un factor decisivo en los resultados finales. Con su energía, esperanza y espíritu crítico, los jóvenes están marcando el ritmo del inicio de esta jornada electoral.
Son más de seis millones de hondureños los que están convocados a votar hoy en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.