Hizo fila y “activó la racha”, así votó Nasry Asfura en la UPNFM

Diciendo que “la racha está activada” y pidiéndole a los hondureños salir a votar masivamente, Nasry “Tito” Asfura ejerció este domingo el sufragio en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Estas son las imágenes...
El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasri Asfura, llegó a su centro de votación a las 10:00 de la mañana. Ahí fue recibido con algarabía por sus simpatizantes.
El nacionalista se formó en una larga fila para esperar su turno mientras aprovechaba el tiempo para conversar con algunos ciudadanos que se acercaban a saludarlo.
En uno de los videos captados por La Prensa, el candidato del Partido Nacional bromeó con su famosa frase: “La racha está activada”.
Nasry Asfura, conocido popularmente como Papi a la Orden, tiene 67 años de edad y busca la presidencia de Honduras.
El candidato a la presidencia del Partido Nacional, quien se volvió tendencia mundial tras ser mencionado por Donald Trump, hizo un llamado a la prudencia ante declaraciones prematuras sobre resultados electorales.
“Es irresponsable que alguien salga prematuramente diciendo que ya ganó. Ustedes saben que soy serio, no voy a salir hablando cosas que no tienen sustento. Hay que esperar los resultados del CNE”, dijo Asfura.
A las 12:00 del mediodía el candidato a la presidencia seguía haciendo fila en las aulas de la UPNFM para esperar su turno y votar.
Varios ciudadanos se acercaron al candidato nacionalista para tomarse selfies, saludarlo y conversar.
Así fue el momento cuando Nasry “Tito” Asfura votó por las autoridades que gobernarán Honduras del 2026 al 2030.