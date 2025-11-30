Contreras golpea portón de escuela: “Si no vino Libre, no es problema de nosotros”

San Pedro Sula

A través de los chats de la municipalidad, el equipo de trabajo anunció que se desplazaban al Centro Básico Eusebio Fiallos, minutos después se subió el video en el que se comunicaba que "no quieren abrir aquí". Se confirmó que el incidente se registró en el CEB República de Colombia, cerca de la 105 Brigada.

Roberto Contreras , alcalde de San Pedro Sula y candidato a la reelección por el Partido Liberal, reaccionó molesto porque un centro de votación no abría y en las afueras había una gran cantidad de personas.

A través de sus redes sociales, Contreras subió el video en el que reclamaba que "Lucharemos por la democracia hasta el final".

En el material gráfico se ve a Contreras golpear el portón y exigir que: “Ya dio la orden el CNE de abrir, si no vino Libre, no es problema de nosotros”.

Seguidamente, los portones se abrieron ante el festejo de la gente que comenzó a ovacionar el nombre del edil sampedrano que busca ser reelegido como alcalde de la Capital Industrial de Honduras.

Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.