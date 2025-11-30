Padilla Sunseri, candidato a alcalde de SPS, no votó porque su domicilio es en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras

Sin embargo, más tarde personas cercanas a su equipo comunicaron que Padilla Sunseri no participaría en la jornada electoral, dado que no aparece en el Censo Electoral, ya que él es ciudadano americano y no realizaron el trámite correspondiente.

Desde tempranas horas se esperaba que el candidato a la alcaldía de San Pedro Sula, por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Padilla Sunseri , acudiera a ejercer su voto en el Instituto San Vicente de Paúl. Inicialmente, se informó que el aspirante llegaría durante la mañana, generando expectativa entre sus seguidores.

Diario LA PRENSA consultó con varios dirigentes de Libre sobre la ausencia de Padilla Sunseri en la urna y ninguno supo responder con precisión, sobre si el candidato posee el documento hondureño o si realizó el cambio de domicilio.

En horas de la mañana acudieron a votar sus hijas en el instituto San Vicente de Paúl, donde votaba Padilla cuando residía en San Pedro Sula.

El exdiputado de Libre, René Altamirano, ex regidor y apoderado legal de Padilla Sunseri, dijo desconocer la razón de la ausencia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Cabe mencionar que, Padilla Sunseri permaneció unos 15 años en el extranjero luego de que se emitieran órdenes de captura en su contra por denuncias de abuso de autoridad y malversación de fondos durante su gestión como alcalde de San Pedro Sula.

Debido a esos señalamientos, el exedil optó por salir del país antes de culminar su periodo, alegando que las acusaciones respondían a una persecución política.

A su llegada, fue recibido por simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y sectores de la población de San Pedro Sula que lo apoyan, lo que marca su reingreso al escenario político nacional.

Desde su regreso, Padilla Sunseri fue el elegido por el Partido Libertad y Refundación para que liderada la candidatura a la alcaldía por el movimiento interno M28 en las elecciones primarias. Desde ahí asumió