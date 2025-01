Centenares de activistas de Libre llegan a recibir a Rodolfo Padilla Sunseri

Según se conoció, el líder político arribó a las 2:00 p.m a San Pedro Sula en un vuelo comercial desde los Estados Unidos.

Hace una semana, Padilla Sunseri había confirmado en exclusiva a Diario LA PRENSA que regresaría a Honduras pese a la denegación de aplicar el Decreto Legislativo N°04-2022, conocido como Ley de Amnistía.

El exfuncionario dijo que planea reencontrarse con amigos y familiares que han esperado su retorno con ansias. Como parte de su visita, realizará un homenaje a su madre al visitar su tumba, un acto que refleja el profundo vínculo familiar que mantiene a pesar de los años.

El exedil sampedrano en semanas anteriores mencionó en su cuenta de X que: “Doy gracias a Dios porque se hizo justicia ante la atroz persecucion política de la cual fui víctima por mas de 15 años. Me siento bendecido pues no todos los hombres tenemos una segunda oportunidad. Hoy, me considero un mejor ser humano; con la voluntad, firmeza y disciplina para lograr la unidad del partido en SPS”.