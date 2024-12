Rixi Moncada anuncia que Padilla Sunseri participará en las próximas elecciones en Libre

De no alcanzar acuerdos, Rodolfo Padilla Sunseri y Adeliano Amaya estarían siendo los precandidatos de Libre a la comuna sampedrana.

“Su retorno a la Patria para participar en las próximas elecciones primarias, seguro fortalecerá nuestra unidad y las victorias de Libre y la resistencia en 2025. ¡Bienvenido compañero!, no lo pudieron vencer 15 años de exilio y persecución de quienes no volverán. ¡Venceremos!”, escribió la precandidata presidencial.

Rodolfo Padilla Sunseri anunció en su cuenta de X que este lunes recibió la noticia de que ya puede retornar a Honduras y su querida San Pedro Sula

“Doy gracias a Dios porque se hizo justicia ante la atroz persecucion política de la cual fui víctima por mas de 15 años. Me siento bendecido pues no todos los hombres tenemos una segunda oportunidad. Hoy, me considero un mejor ser humano; con la voluntad, firmeza y disciplina para lograr la unidad del partido en SPS”, escribió en sus primeras líneas Sunseri.

Agregó que: “Sin rencores de ningun tipo, guardo la ilusión de que podemos hacer de nuestro municipio un lugar mas justo y solidario. Con esa fe, y si asi fuese la voluntad de Dios, anuncio mi proxima llegada a SPS, esperando poder abrazar amigos y amigas que nunca me abandonaron y a quienes hace tanto tiempo no estrecho entre mis brazos. Bendicione”, finalizó.

Padilla Sunseri fue alcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, durante el período 2006-2010, pero cuando ocurrió el Golpe de Estado dejó la alcadía y asumió el doctor Eduardo Bueso. Durante su gestión, enfocó esfuerzos en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

Rodolfo Padilla Sunseri fue la última persona en ser favorecido con el decreto de amnistía política, ya que efrentó varios cargos relacionados con su gestión municipal entre 2006 y 2009. Las acusaciones incluyeron delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, vinculados a proyectos inconclusos y manejo indebido de recursos municipales.

En 2017, se emitió una orden de captura en su contra, pero Padilla Sunseri evadió la justicia durante varios años. En 2024, la Corte de Apelaciones de lo Penal anuló la orden de captura y le otorgó un sobreseimiento definitivo, aplicando la amnistía política establecida en el Decreto 04-2022.