"No debemos ponernos límites": Ángela Bendeck

San Pedro Sula, Honduras.

Después de una década de silencio en el mundo musical, la aclamada artista hondureña Ángela Bendeck vuelve a tomar el escenario con un sencillo inédito y en inglés, y un concierto de ópera, en mayo, junto a Melina Pineda y Mónica DelCid en San Pedro Sula, Honduras. Su pausa creativa le sirvió para atender situaciones familiares y personales, y volver con un proyecto que refleja su evolución a sus 52 años de edad, y cuando se siente mejor que nunca y con más claridad en su propósito en la música. _Hablemos sobre su ausencia de la música en la última década, ¿qué estuvo haciendo todo ese tiempo?

Durante este tiempo me enfoqué mucho en mis dos hijos más pequeños, también me dediqué a certificarme con facilitadora internacional de servicio al cliente y apoyando a mi esposo Omar en nuestra empresa. _¿Cuántos años tiene y cómo se siente en esta nueva etapa en su carrera?

Estoy por cumplir 52 años este julio 8, y me siento mejor que nunca, con más claridad de lo que mi propósito en la música me lleva a realizar. _¿Qué la motiva a volver y presentar su primer sencillo en inglés?Siempre me ha gustado cantar en inglés, y también trabajar con productores en Inglaterra me abrió las puertas a cantar en este idioma, además de que se me da muy fácil cantar en inglés. _¿En qué se inspiró para escribir “Say I’m Possible”?

Desde que comencé con mi “fitness journey” hace 3 años me di cuenta de que hay muy pocas canciones que motiven a la gente a sentirse bien y que a la vez tengan ritmo para ponerse activo a hacer ejercicios, salir a caminar y vibrar con positivismo. Así que encontré mi propósito a través del gimnasio, y mi proceso de convertirme en atleta, para proyectar a mis seguidores que los sueños se pueden alcanzar si nos proponemos y trabajamos consistentemente en ello.

_En mayo tiene el evento “Divas”, ¿qué le inspiró a explorar el canto operístico después de una carrera centrada en el pop?

Desde hace más de 20 años ya cantaba ópera y música sacra coral y en coros polifónicos. La ópera, que en realidad se llama Bel Canto, es una de las expresiones de la voz más puras y sublimes que existen, ya que es no solo la voz, sino el cuerpo entero el que cuenta la historia. Yo me veo como Eileen Farrel, quien fue una soprano americana que también cantaba jazz, pop, entre otras formas de interpretación en el canto. Para cantar, si tienes las habilidades, no debemos ponernos límites ni etiquetarnos con un solo género específico. _¿Hay algún momento específico en su vida que despertó su interés por este género teatral musical?

Ya mi inclinación por el canto lírico había tomado lugar, y en realidad yo disfruto cantar, no importa si es lírico, jazz, pop, rock, baladas, música latina o estilo mariachi, yo amo lo que hago y me gusta hacerlo al más alto nivel. _¿Qué diferencias encuentra entre interpretar música pop y ópera?

Son géneros que cuentan historias distintas: el pop es más casual, se presta para motivar, bailar, disfrutar de tu día, compartir con amigos y familia. En la ópera, las arias que se cantan son fragmentos de obras teatrales que son musicalizadas, y que cuentan la escena, un momento en la vida de un personaje que te transporta. Ambos géneros tienen su magia. _¿Cómo se ha preparado vocal y emocionalmente para este cambio?Bien, primero quiero aclarar que no me estoy cambiando de género, sino que estoy ampliando mi versatilidad en el canto. Para ello, desde agosto de 2024 estoy tomando clases con el maestro Bernardo Villalobos, quien es un tenor de renombre y quien hace una cirugía invisible cuando trabaja con la voz humana. Él es simplemente el mejor restaurador de la voz que jamás haya conocido. Horas y horas de estudio, trabajo arduo con mi instrumento vocal, días para reír y llorar, pero cada segundo ha valido la pena y pronto verán la magia que el maestro Bernardo ha hecho con mi voz. _¿Ha influido la ópera en su identidad como artista?

Por supuesto que sí, no solo la ópera, sino la música clásica en todo su esplendor. La música clásica, la ópera son vehículos para desarrollar el cerebro humano y la vida de cada individuo. Están diseñadas para que quien las escuche desarrolle sus habilidades de aprendizaje, memoria y disfrute de la vida.