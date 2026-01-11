Liberales definirán postura sobre directiva del Congreso en sesión única

Tegucigalpa, Honduras

En un ambiente de tensión interna y ausencia de consensos, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) optó por reordenar su agenda y concentrar en una única sesión extraordinaria la definición de su postura política frente a la próxima elección de la directiva del Congreso Nacional. La convocatoria oficial establece que el encuentro tendrá como punto único fijar la posición del CCEPL y de la bancada legislativa liberal respecto a la elección del presidente del Parlamento para el período 2026-2030, una decisión considerada estratégica para el equilibrio de fuerzas políticas en el nuevo ciclo legislativo.

La determinación de unificar la convocatoria se produjo luego de que el partido programara inicialmente dos reuniones separadas: una prevista para el viernes 9 de enero en Tegucigalpa y otra para el sábado 10 en San Pedro Sula. Ambas fueron dejadas sin efecto para dar paso a una sola sesión extraordinaria.