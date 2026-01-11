Liberales definirán postura sobre directiva del Congreso en sesión única

En un ambiente de tensión interna y ausencia de consensos, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) optó por reordenar su agenda y concentrar en una única sesión extraordinaria la definición de su postura política frente a la próxima elección de la directiva del Congreso Nacional.
La convocatoria oficial establece que el encuentro tendrá como punto único fijar la posición del CCEPL y de la bancada legislativa liberal respecto a la elección del presidente del Parlamento para el período 2026-2030, una decisión considerada estratégica para el equilibrio de fuerzas políticas en el nuevo ciclo legislativo.
La determinación de unificar la convocatoria se produjo luego de que el partido programara inicialmente dos reuniones separadas: una prevista para el viernes 9 de enero en Tegucigalpa y otra para el sábado 10 en San Pedro Sula. Ambas fueron dejadas sin efecto para dar paso a una sola sesión extraordinaria.
Estas convocatorias previas dejaron al descubierto las profundas divisiones internas que persisten en el liberalismo tras la derrota electoral, evidenciando desacuerdos sobre la estrategia política y el rol que debe asumir el partido en la conformación de la nueva directiva legislativa.
A la sesión han sido convocados los 41 diputados propietarios del Partido Liberal, junto con sus respectivos suplentes. Asimismo, asistirán en calidad de invitados y observadores el candidato presidencial del partido, los exprecandidatos, alcaldes y alcaldesas electos, así como el expresidente del Consejo Central Ejecutivo.
El encuentro quedó fijado para este lunes 12 de enero, a partir de las 10:00 am, en la ciudad de Tegucigalpa.