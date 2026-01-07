  1. Inicio
Este comunicado en el que Roberto Contreras plantea expulsar a Nasralla e Iroshka del Partido Liberal es apócrifo

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

Roberto Contreras confirmó a LA PRENSA Verifica que se trata de un documento falso

  • Actualizado: 07 de enero de 2026 a las 12:40 -
  • Carlos Girón
Roberto Contreras fue reelecto como alcalde de San Pedro Sula para el periodo 2026-2030.

 Imagen: Archivo/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales un supuesto comunicado en el que el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, convoca a una reunión “de carácter urgente” para analizar la expulsión de Salvador Nasralla, Iroshka Elvir, Josué Colindres y Dani Portillo.

El documento es apócrifo, confirmó Contreras a LA PRENSA Verifica, al igual que otras autoridades del Partido Liberal.

"¡Duelo de traicioneros! El Pollo Contreras, anuncia la EXPULSIÓN de Salvador Nasralla e Iroshka Elvir del Partido Liberal de Honduras, según el por estar participando a espaldas de él en supuestas negociaciones", dice literalmente una entrada en Facebook, difundida el 7 de enero de 2026.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de enero de 2026.

 (Imagen: Facebook)

La desinformación ha sido amplificada por algunos medios de comunicación y periodistas, lo que ha contribuido a generar confusión en la opinión pública.

Roberto Contreras, actual alcalde y reelecto en San Pedro Sula, ha manifestado desacuerdos con Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, debido a las diferencias en torno a la posibilidad de que esa institución política obtenga la presidencia del Congreso Nacional.

Estos desacuerdos han provocado una evidente fractura interna dentro del Partido Liberal, justo a 20 días de la toma de posesión del presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Comunicado apócrifo

En primer lugar, una búsqueda inversa en Google del supuesto comunicado no arrojó registros oficiales que validen lo que los usuarios dan por cierto en redes sociales.

Tampoco se encontró el documento en las cuentas oficiales del Partido Liberal ni en las de Roberto Contreras.

En respuesta a LA PRENSA Verifica, Contreras aseguró que el documento es falso.

Otras autoridades del Partido Liberal coincidieron en que, si bien el contenido apócrifo guarda similitudes con documentos reales, no fue elaborado por ese instituto político.

En conclusión, es falso el comunicado atribuido al Partido Liberal en el que se afirma que Contreras convocó a una reunión para expulsar a Nasralla, Iroshka y otras dos figuras.

  • Fuentes

    Roberto Contreras, presidente del PL
    Redes sociales del PL
    Redes sociales de Roberto Contreras
Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Carlos Girón
Carlos Girón
carlos.giron@elheraldo.hn

Editor de LA PRENSA Verifica y El Heraldo Verifica. Primer periodista de Centroamérica y el Caribe especializado en desinformación, verificación digital y fact-checking político. Docente en la UJCV.

Ver más
