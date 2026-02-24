MP espera autopsia para ampliar delitos por crimen de Valeria Alvarado

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público informó este martes que está a la espera de los resultados de la autopsia practicada a Valeria Jolett Alvarado Borjas, de 20 años, estudiante de Medicina, para ampliar a cinco los delitos incluidos en el requerimiento fiscal contra los dos detenidos, acusados de privarla de libertad y asesinarla. La Fiscalía explicó que el examen médico forense, cuyo resultado estaría listo esta semana, determinará la causa de muerte de la universitaria, el tiempo transcurrido desde el fallecimiento antes de ser hallada y si sufrió abuso sexual.

De confirmarse este último extremo, además de los delitos de asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido en perjuicio de la joven, Dennis Alexander Galván Canales (de 29 años), y Ariel Alexander Boquín Chávez (de 27), enfrentarían también el delito de violación. A ambos los sindica la Policía como supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha. El ente acusador detalló que ayer fueron juramentados los peritos que analizarán la evidencia recolectada para sustentar el caso. Entre las pruebas figuran videos y vaciados telefónicos que, según las autoridades, vinculan directamente a los imputados con el asesinato de la estudiante de Medicina. Añadió que, de comprobarse la participación de más personas, estas también serían acusadas por el delito de asociación para delinquir. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse