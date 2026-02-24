Nasry Asfura instala su primer Consejo de Ministros

Tegucigalpa, Honduras

Con un llamado directo a la puntualidad y al compromiso de trabajo, el presidente de la República, Nasry Asfura, instaló la tarde de este martes el primer Consejo de Ministros de su administración en la sede de la Casa Presidencial. Desde minutos antes de la hora convocada comenzaron a llegar los nuevos funcionarios. Uno a uno, los ministros ingresaron por los diferentes accesos del complejo gubernamental, mientras equipos de protocolo y seguridad coordinaban el desarrollo de la reunión, considerada clave en el arranque formal del nuevo gobierno.

Entre los principales temas que se discutirán destaca la reducción, fusión o supresión de instituciones del Estado, una medida que busca reordenar la estructura gubernamental, eliminar duplicidades y optimizar el uso de los recursos públicos. La propuesta contempla revisar secretarías con funciones similares, integrar dependencias y realizar ajustes administrativos que permitan disminuir el gasto y mejorar la eficiencia en la gestión pública.

Salud, tema prioritario en Consejo de Ministros

También se abordará el reordenamiento presupuestario con miras a definir prioridades en la ejecución del Presupuesto General, redirigiendo recursos hacia áreas consideradas estratégicas. En la agenda figura además el fortalecimiento del sistema de salud, con énfasis en la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento de medicamentos y la mejora de la red hospitalaria a nivel nacional. El tema de seguridad ciudadana ocupa igualmente un espacio central en la discusión, en medio de la demanda social por acciones más contundentes contra la criminalidad, así como la coordinación entre las diferentes instituciones encargadas del orden público.