Bancadas sin consensos para aprobar la Ley de Reactivación Económica

Tegucigalpa, Honduras

El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, señaló que hay iniciativas que su partido no puede respaldar y recordó que los despidos por razones políticas han sido una práctica recurrente en distintos gobiernos.

En medio de negociaciones que aún no derivan en consensos, las bancadas del Congreso Nacional continúan en proceso de análisis de la Ley de Reactivación Económica, sin que hasta ahora exista una posición unificada para su aprobación.

“Estamos claros que hay cosas que no podemos apoyar. Todos los gobiernos quieren despedir gente porque quieren contratar a sus activistas”, expresó.

Cálix cuestionó que ahora algunos sectores se presenten como defensores de los derechos laborales y advirtió que no se debe despedir a personas solo por su militancia.

“Yo creo que no se trata tampoco de despedir a la gente solo porque pertenece a un partido político. Eso está mal”, afirmó, al tiempo que reconoció diferencias internas en su bancada.

“El Partido Liberal tiene 41 votos y cada quién es dueño de su voto. Hemos llegado a votaciones de arriba de 93 y eso solo es posible con el Partido Liberal Unido”, agregó el parlamentario, al referirse al papel de su partido en el Legislativo.

No obstante, pese a la postura expresada por el jefe de bancada del PL, la bancada aún no ha emitido una postura definitiva respecto a si acompañarán o no la ley.

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso, Lissi Cano, sostuvo que la comisión ha trabajado con todas las bancadas para incorporar observaciones al dictamen.

“La comisión ha hecho un arduo trabajo con todas las bancadas para que cada una de las valoraciones se puedan incluir en esta iniciativa”, indicó.

Cano reiteró que las decisiones se toman mediante votación y no por imposición.

“En este Congreso Nacional no hay imposiciones, ahí hay votos así como lo manda la ley”, sostuvo, mientras continúan las negociaciones para definir el futuro de la ley de reactivación económica.