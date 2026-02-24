Honduras e Israel buscan ampliar cooperación parlamentaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Durante el encuentro, las autoridades abordaron temas orientados al fortalecimiento de la cooperación bilateral, destacando la importancia de mantener y consolidar las relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel en distintos ámbitos de interés común.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, sostuvo una reunión oficial con el embajador del Estado de Israel en el país, Nadav Goren, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones.

Como parte del diálogo, Zambrano y el diplomático israelí analizaron la iniciativa de crear un grupo de amistad parlamentaria Honduras-Israel, mecanismo que buscará impulsar el intercambio institucional y el acercamiento entre los poderes legislativos de ambos países.

La Embajada de Israel en Honduras expresó su agradecimiento al titular del Congreso Nacional por la cordial bienvenida y la apertura al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

En el marco de la reunión, el embajador Goren entregó además una carta de felicitación enviada por el presidente de la Knéset, Amir Ohana, dirigida al titular del Legislativo hondureño.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Las autoridades destacaron que este acercamiento reafirma el interés de ambas naciones en continuar ampliando los espacios de cooperación política, diplomática y parlamentaria.

