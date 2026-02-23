Educación y Salud concentran mayores embargos a la Cuenta Única de Tesorería

Tegucigalpa, Honduras

La Cuenta Única de Tesorería (CUT) continúa siendo objeto de embargos y en lo que va de 2026 alcanza 3,903.9 millones de lempiras.

Así lo informó ayer el titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hernández Hércules, en una comparecencia de prensa. Del total de estas retenciones, el 68% corresponde a instituciones descentralizadas, equivalentes a 2,663.5 millones de lempiras.

Los embargos del gobierno central alcanzaron más de 1,034.2 millones de lempiras, un 26%. Mientras que las municipalidades han interpuesto acciones administrativas por un monto del 5% del total, es decir 206.1 millones de lempiras.

Este medio informó que los embargos a Finanzas superaban 3,000 millones de lempiras en menos de 10 días de haber asumido el Gobierno de Nasry Asfura.