Así comienza a definirse el futuro de los sospechosos en la muerte de Valeria Alvarado

Así avanza el caso de Valeria Jolette Alvarado Borjas tras la captura de los principales sospechosos de su asesinato. El Palacio de Justicia de San Pedro Sula informó este lunes 23 de febrero de 2026 sobre las primeras resoluciones judiciales, marcando el inicio formal del proceso penal contra los implicados.
La Policía Nacional confirmó este lunes la detención de dos hombres señalados por su presunta participación en el crimen de la estudiante de Medicina, quien fue raptada en El Progreso, Yoro, y posteriormente encontrada sin vida en las cañeras de San Manuel, Cortés.
Los detenidos fueron identificados como Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, alias Galván, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, conocido como Vegeta. Ambos fueron remitidos por agentes de la Unidad Nacional Anti Secuestros (Unas-DPI).
En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción se desarrolló la audiencia de declaración de imputado contra Galván Canales, quien además tenía una orden de captura pendiente desde el 10 de diciembre de 2025.
El juez resolvió imponerle la medida cautelar de detención judicial por suponerlo participante en los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir en perjuicio de otras víctimas.
De acuerdo con el informe judicial, el imputado estaría vinculado a varios hechos ocurridos en 2025. Uno de ellos se registró el 26 de febrero, cuando una joven fue interceptada al bajarse de su vehículo y, bajo amenazas de muerte, obligada a retirar dinero de un cajero y a realizar transferencias electrónicas.
Otro caso ocurrió el 19 de julio, cuando madre e hija fueron interceptadas por sujetos armados al salir de la vivienda de un familiar. Ambas fueron llevadas a un sector boscoso, despojadas de sus pertenencias y forzadas a entregar las claves de sus tarjetas bancarias antes de ser auxiliadas en Taulabé, Comayagua.
Asimismo, el 28 de julio una joven fue interceptada en Siguatepeque, Comayagua por hombres armados que la obligaron a realizar transferencias a través de la banca en línea, incluyendo montos en lempiras y en dólares. Posteriormente fue abandonada en una aldea del sector de Taulabé.
Por estos antecedentes y ante el riesgo de fuga, el juez determinó que Galván Canales cumpla el término legal de seis días en el Centro Penitenciario de El Progreso, en Yoro. La audiencia inicial fue programada para el viernes 27 de febrero a las 9:30 de la mañana.
En cuanto a Boquín Chávez, fue presentado ante la Secretaría del mismo juzgado tras ser capturado por su presunta vinculación con la muerte violenta de la señorita Valeria Alvarado.
Ambos imputados enfrentan ahora cargos por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido en perjuicio de varias víctimas. Con estas primeras resoluciones judiciales, el caso entra en una etapa clave mientras la familia de la joven y la sociedad esperan que se haga justicia.