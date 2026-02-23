"Se lo dejamos todo a Dios": Dan último adiós a Valeria Alvarado en El Progreso, Yoro

La tarde de este lunes 23 de febrero, familiares y amigos acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Parque Memorial Jardines de Amor Eterno en El Progreso, Yoro, para darle el último adiós a Valeria Jolette Alvarado Borjas, la estudiante de Medicina, de 20 años de edad, que fue encontrada sin vida la noche del domingo 22 de febrero.
El dolor y la consternación marcaron la despedida de la señorita Valeria, quien fue asesinada tras haber sido raptada en El Progreso, Yoro.
Con la voz entrecortada, uno de los familiares que participaba del cortejo fúnebre en su vehículo hacia el camposanto expresó que: "Lo que estamos viviendo no es nada bueno, lo que han hecho nos ha dolido mucho".
El pariente también manifestó que Valeria no tenía problemas con nadie: "No le hacemos daño a nadie. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿por qué nos hicieron este daño?".
También pidió justicia por el crimen: "Que se haga justicia, que se castigue a los que cometieron este error. Es una niña de 20 años, que tenía un futuro por delante".
Recordó además que Valeria era una joven de fe: "Valeria era una niña que estaba hasta en una iglesia".
"Solo darle gracias a Dios porque la encontramos. Se lo dejamos todo a Dios. Dios está con nosotros", añadió.
Horas después de su desaparición, su vehículo fue encontrado abandonado en la zona, lo que encendió las alarmas y dio inicio a un intenso operativo de búsqueda.
Valeria fue privada de su libertad el domingo 15 de febrero, cuando salió a realizar ejercicio en la colonia La Perla, en El Progreso. Según las investigaciones, se dirigía hacia un campo de fútbol cuando fue interceptada.
Durante varios días, familiares, amigos y autoridades mantuvieron la esperanza de hallarla con vida. Sin embargo, la noche del domingo 22 de febrero se confirmó el peor desenlace: Valeria fue encontrada sin vida.
El cuerpo de la estudiante de Medicina fue localizado en las cañeras entre San Manuel y La Lima, en el departamento de Cortés. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que este lunes fueron capturados un comerciante y un mecánico, señalados como principales sospechosos del rapto y asesinato.
El caso continúa en proceso, mientras la familia exige respuestas y justicia por la vida que fue arrebatada.