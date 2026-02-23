"Se lo dejamos todo a Dios": Dan último adiós a Valeria Alvarado en El Progreso, Yoro

La tarde de este lunes 23 de febrero, familiares y amigos acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Parque Memorial Jardines de Amor Eterno en El Progreso, Yoro, para darle el último adiós a Valeria Jolette Alvarado Borjas, la estudiante de Medicina, de 20 años de edad, que fue encontrada sin vida la noche del domingo 22 de febrero.